Il nuovo ristorante di Ramon Freixa, per il quale ha rinunciato alle due stelle Michelin: 600 metri quadrati e due concept

Ramon Freixa, chef due stelle Michelin

Dite addio per fare spazio a nuovi sogni. Questo è ciò che ha fatto lo chef Ramón Freixa, Uno dei rappresentanti più importanti della raffinata cucina spagnola. Il 13 settembre lo chef ha annunciato la chiusura del suo ristorante a… Albergo unicoÈ un progetto al quale è stato associato negli ultimi quindici anni della sua carriera. Il cuoco è di origine catalana, Le porte della sua ammiraglia chiuderanno a dicembre di quest’anno, ponendo fine al progetto di successo che le è valso due stelle Michelin e tre soli Repsol.

Questa chiusura non significa solo la fine di una fase della carriera di Freixa; Presumibilmente Perdere le stelle Michelin Che il suo ristorante sostiene da 14 anni. Sebbene queste dimissioni possano essere dolorose, c’è un altro nuovo progetto all’orizzonte. ristorante Che aprirà i battenti nel 2025 e che promette di dare un tocco nuovo alla proposta culinaria presentata dallo chef di Castellfollit de Riubregós.

Ristorante Ramón Freixa dell’Hotel Único Madrid

Ramon Freixa ha scelto ancora una volta Madrid come location per il suo nuovo ristorante omonimo, un progetto che prevede di vedere la luce Nell’estate del 2025. Il nuovo ristorante “Ramón Freixa” sarà situato in via Velazquez n° 24 e occuperà Superficie: 600 mqÈ un luogo dove lo chef catalano metterà in atto un duplice concetto; Da un lato, l’A Ristorante tradizionale D’altra parte, la sua proposta Cibo più gustoso. Lo chef stesso riconosce questo singolo passaggio come “Il progetto più importante della sua vita”, decisione che rappresenta la cessazione della sua collaborazione con la catena alberghiera Pau Guardans.

“Sono molto felice di annunciare questa nuova fase È un sogno diventato realtà. “Sto vivendo il mio miglior momento personale e professionale per affrontare questo grande progetto da solo per riaffermare me stesso e, ancor di più, nel mio impegno verso la tradizione e l’avanguardia”, afferma Freixa.

“Voglio esprimere la mia gratitudine a Pau Jardans, Presidente e Fondatore di Único Hotels – e continua – per questi 15 anni di felicità culinaria. In quella che era casa mia, l’Hotel Único. “Continueremo questo progetto fino alla fine del 2024 con lo stesso entusiasmo e gratitudine con cui abbiamo lavorato tutto questo tempo”, spiega Ramon Freixa e conclude: “È un addio temporaneo ai nostri clienti e amici, a più tardi per dare il benvenuto li presto con tutta l’eccitazione nella mia nuova casa.

È nato e cresciuto nella cucina del panificio dei nonni e del ristorante dei genitori. Ramon Freixa È uno degli chef più famosi e mediatici dell’attuale cucina catalana. Originaria di Castellfollit de Riubregós, Freixa ha deciso Seguite le orme dell’azienda di famiglia Ha concentrato la sua carriera nel settore dell’ospitalità, studiando Gestione e Gestione dell’Ospitalità presso la Scuola Superiore di Ospitalità e Turismo di Sant Pol de Mar. Dopo la sua formazione, suo padre lo introduce gradualmente nelle cucine del ristorante di famiglia, El Racó d’en Freixa. , che ha rilevato definitivamente nel 1998, conservando la stella Michelin che deteneva dal 1988.

Nel 2009 l’attività cambia, concentrandosi sulla cucina tradizionale catalana e cambiando nome in Tradizioni libere Fu allora che arrivò a Madrid e aprì il suo ristorante, Ramón Freixa Madrid. Il progetto è stato un completo successo e dopo pochi mesi è stato già ricevuto La sua prima stella Michelindiventando due solo un anno dopo la sua apertura.

Attualmente, oltre al ristorante Ramón Freixa Madrid, lo chef gestisce il ristorante Ático presso l’Hotel Principal e il ristorante Papagena presso il Teatro Real (Madrid). Mas de Torrent (Empordán), unico a Maiorca ed Erie (Cartagena de Indias (Colombia). Allo stesso modo, gestisce la propria attività di ristorazione e spazio di innovazione chiamato Atelier, dove insieme al suo team sviluppa la linea alimentare per tutti i suoi progetti. È anche possibile gustare la gastronomia sui treni Renfe, il cui menu è stata creata sotto la sua consulenza dal 2021.