Il nuovo robot aspirapolvere Roomba Combo 2 Essential di iRobot arriva con più potenza e una funzione di autosvuotamento

iRobot ha introdotto il nuovo robot aspirapolvere 2 in 1 Roomba Combo 2 Essential, che ha la capacità di svuotare automaticamente il contenitore della polvere utilizzando la base AutoEmpty, oltre a una maggiore potenza di aspirazione e offre un paraurti ridisegnato che ne migliora il movimento attraverso diversi spazi. L’azienda ha presentato il suo nuovo aspirapolvere della serie Roomba Essential, che offre una maggiore facilità d’uso e la capacità di mantenere i pavimenti “impeccabili” a un prezzo “ragionevole”, ha osservato Barry Schliesman, product manager di iRobot. Roomba Combo 2 Essential è il primo robot aspirapolvere della serie a offrire funzionalità di svuotamento automatico, in modo che, utilizzando la base di svuotamento automatico, svuoterà automaticamente il contenitore della polvere dopo ogni ciclo di pulizia, ha osservato l’azienda in una nota stampa. Questo sistema fa sì che il robot aspirapolvere svuoti automaticamente la polvere e lo sporco dal serbatoio in un sacchetto sigillato con la capacità di conservare lo sporco fino a 60 giorni. Questa borsa può catturare particelle fino a 0,7 micron di dimensione e si chiude automaticamente durante il cambio. Questo nuovo modello ha il doppio della potenza di aspirazione del robot aspirapolvere originale, che è combinato con un sistema di pulizia a quattro fasi, che utilizza una spazzola a setole multisuperficie, una spazzola speciale per angoli e bordi e un panno in microfibra riutilizzabile. . Nello specifico, l’aspirapolvere 2 in 1 dispone di quattro livelli di potenza di aspirazione e tre livelli di liquido, che gli permettono di pulire tutti i tipi di pavimento, oltre ad adattarsi alle diverse esigenze di pulizia. Permette cioè di configurarne l’utilizzo a seconda che si desideri una pulizia completa o semplicemente una revisione. Allo stesso modo, ti permette di scegliere se includere i tappeti nel ciclo di pulizia o, al contrario, se dovresti evitarli. Durante gli spostamenti, il nuovo Roomba Combo 2 Essential utilizza sensori specializzati per navigare negli spazi di pulizia, seguendo una disposizione precisa in file ordinate. Inoltre, con il suo design sottile e il nuovo paraurti ridisegnato, ti consente di pulire efficacemente intorno e sotto i mobili. Inoltre, questo aspirapolvere offre un’autonomia fino a 120 minuti di utilizzo con una singola carica. Tuttavia, come confermato dall’azienda, quando la batteria si scarica, ritorna automaticamente alla base AutoEmpty per ricaricarsi, dopodiché riprende a pulire per completare il lavoro. D’altra parte, iRobot ha anche notato che il nuovo aspirapolvere è in grado di adattarsi ai programmi degli utenti con il sistema operativo iRobot. In questo modo è possibile personalizzare e automatizzare diverse routine di pulizia, oltre a consigliare gli orari migliori per la pulizia in base alle abitudini degli utenti a casa. Include, ad esempio, la funzione “Pulisci mentre sono lontano”, attraverso la quale Roomba Combo 2 Essential avvia automaticamente un ciclo di pulizia quando rileva che l’utente è uscito di casa. Allo stesso modo, fornisce dati sull’aspirazione, con report come Clean Map, che mostra dove il robot sta aspirando, nonché la copertura e la durata delle operazioni di pulizia. Il nuovo Roomba Combo 2 Essential è ora sul mercato a 399 euro.