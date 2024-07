Il nuovo spazio artistico e culturale a Iztapalapa

Il Progetto Utopia continua a crescere a Iztapalapa e ne abbiamo la prova Apertura dello spazio culturale della nuova Utopia Ixtapalcalli nel cuore del quartiere Ocho Barrios della suddetta zona. In questo posto le persone possono prendere Più di 150 workshop legati all’arte e alla cultura gratuitamente. Qui vi diciamo i dettagli:

Conosci il nuovo spazio culturale di Utopia Ixtapalcalli

Ufficio del sindaco di Iztapalapa Per lui si sono aperte delle porte Utopia n. 13; Questa è la nuova Utopia Ixtapalcalli, il complesso in cui sarà suddivisa Tre grandi segmenti (Arte e Cultura – Sport – Servizi) Per continuare ad offrire gratuitamente ai propri residenti e al pubblico della città una serie di attività artistiche, culturali e sportive.

Ixtapalcalli in lingua nahuatl significa “Casa o cuore di Iztapalapa” Il suo nome è dovuto al fatto che l’edificio si trova al centro della zona. Dove si incontrano gli otto quartieri di Iztapalapa. Qui puoi goderti il ​​nuovo complesso artistico e culturale della Provincia Orientale.

La sezione Quetzalcóatl di Utopia Ixtapalcalli è costituita da un’area di poco più di 4.900 metri quadrati e all’interno delle sue strutture verranno tenuti poco più di 150 laboratori legati all’arte e alla cultura; Tra questi spiccano:

animazione

Belle arti

Acquerello

ricamo

bicchiere

Danza – classica, contemporanea e folcloristica –

progetto

Scultura

Stampa 3D

Modellazione

murale

Robotica

palcoscenico

Anche se i suoi maggiori contributi saranno scuola murale, Scuola di Musica e Scuola di Cinema e Fotografia Pohualizcalli (Che esce dall’utopia di Papalotl e si unisce a questo nuovo spazio). Saranno responsabili di fornire lezioni private a ragazze, ragazzi, giovani, adulti e anziani a tutti i livelli.

Queste scuole saranno dotate di tutto il necessario per la realizzazione, lo sviluppo e il montaggio dei film. Composizione musicale, strumenti a fiato, strumenti a corda, orchestra, ecc. Si stima che più di 4.000 studenti verranno serviti nelle sue strutture ogni stagione.







Altri servizi di questo nuovo spazio

Oltre ai workshop sopra menzionati, questo avrà anche una nuova parte di Utopia Cabina radiofonica professionale Per le lezioni di insegnamento. Una sala da ballo per lezioni e spettacoli in galleria. caffè; UN Terrazza con vista sul Cerro de la Estrella; UN Cinema Per 90 persone; La Sala Quetzalcoátl, con una capienza di 500 persone, fungerà da auditorium, cinema, sala concerti e altro ancora.

Quindi non esitate a visitarlo!

Dove si trova il nuovo complesso artistico e culturale di Ixtapalcale?

Un altro grande vantaggio di questa nuova struttura è la sua posizione, poiché si trova nell’emblematica zona di Calzada Ermita Iztapalapa; Per la precisione il numero 1385. Per raggiungerlo è sufficiente utilizzare un qualsiasi camion la cui via principale sia Ermita, in una qualsiasi delle sue direzioni.

accanto a, Utopia Ixtapalcalli si trova a 2 isolati dalla metropolitana Iztapalapa sulla linea 8; A quattro isolati dalla stazione Cerro de la Estrella. Strada nell’ufficio di Macroplaza de la Mayor.

Dove? Ermita Iztapalapa 1385A, San Pablo, Iztapalapa, 09000 Città del Messico, CDMX

