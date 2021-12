Il nuovo stile di vita di Valentino Lanos dopo aver lasciato la serie | Messico | MX | Serie TV | nnda nnlt | Messico

Luis Alberto Lopez, conosciuto professionalmente come Valentino Lanos, Ha ottenuto un grande riconoscimento con la sua partecipazione alla telenovela del 2001 “The Game of Life”, in cui ha recitato al fianco di Sarah Maldonado. Oltre a questa produzione, il messicano ha fatto parte di altre opere di successo come “Amar otra vez”, “Amar sin Límites” e “Llena de amor”.

Dal 1997, Lanos ha lavorato a più di 10 romanzi fino al 2017, anno in cui ha deciso di smettere di recitare per dedicarsi a un nuovo lavoro lontano dalle telecamere. Il suo ultimo lavoro è stato quello di produrre Azteca TV ‘niente di personale’, dove ha condiviso un set di registrazione con altri attori come Margarita Muñoz, Kika Edgar, Matías Novoa e Juan Soler.

Nelle righe seguenti, scopri le motivazioni dietro il ritiro di Valentino Lanos e altri dettagli della sua vita fuori dai riflettori.

L’ultima serie di Valentino Lanús è stata “Nada Personal” del 2017 (Foto: Valentino Lanús/Instagram)

Cosa è successo a Valentino Lanos?

L’ex star messicana ha trascorso gli ultimi anni viaggiando per il mondo e sviluppando un profondo legame con la natura. tramite il tuo account Instagram, dopo aver accumulato oltre 100.000 follower, il 46enne trasmette il grande amore e la gratitudine che prova per tutta la vita.

È una guida spirituale

Il motivo per cui ha deciso di stare lontano dalla recitazione era perché sentiva la chiamata a diventare una guida spirituale. In questo modo ha cambiato il suo stile di vita e quindi il suo aspetto fisico. Ora ha i capelli lunghi e il suo modo di vestire è più semplice, ma soprattutto irradia molta calma e buona energia.

I tuoi nuovi interessi

Attualmente, Lanús è per arti marziali e divertiti yogaIn alcune occasioni partecipa a programmi radiofonici e conferenze Meditazione.

diventare padre

Nel 2016, Valentino è diventato il padre di una ragazza che ha chiamato Maria Maddalena. Padre e figlia praticano varie attività per connettersi con se stessi e con la terra, come illustrato sul loro account Instagram.

In un’intervista al programma’Dimmi adessoIl messicano ha parlato di cosa significa essere padre:

“Non è un titolo, è un vantaggio e si arriva solo stando sul posto. Raggiungere la paternità e l’audacia di dire ‘Sono un padre’, richiede un evento e un merito molto reale, che oggi, oserei dire, Sto difendendo per guadagnare quel titolo e dire che sono un padre”.