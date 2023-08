Il nuovo telefono pieghevole di Samsung

La prima volta che ho visto il nuovo Samsung Galaxy Z Fold 5 sono rimasto deluso Piccola evoluzione Che ha sofferto il miglior cellulare dell’azienda coreana. Sostanzialmente, gli aggiornamenti Fold di quest’anno si concentrano sulla cerniera che collega i due schermi pieghevoli, per stare al passo con la concorrenza, e sul processore Qualcomm Snapdragon Gen 2, progettato in collaborazione con il produttore di chip californiano.

Dopo un mese con il Samsung Galaxy Z Fold 5, rispetto al Fold 4, le differenze sono più evidenti di quanto sembri a prima vista, anche se sulla carta non sono così impressionanti. Il cambiamento nelle dimensioni è significativo, ora più sottile di 2,4 mm, grazie ad una nuova cerniera che non lascia spazi vuoti una volta piegato, rendendolo un dispositivo più ‘tascabile’ rispetto al suo predecessore.

Fisicamente sembra un altro telefonoÈ più leggero, più maneggevole e portatile e, anche se all’inizio può sembrare un po’ più fragile, il case in alluminio lo rende un dispositivo molto resistente. IL dettagliato Tiene saldamente il telefono a qualsiasi angolazione, quindi può stare comodamente piegato in modalità Flex, proprio come il suo predecessore.

Per quanto riguarda la durata della serie Fold, dopo un anno di utilizzo di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Fold 5 di costruzione simile, mi sono assicurato che fossero molto resistenti all’uso e alle cadute. Mantiene il grado IP8, è resistente all’acqua, cosa che la concorrenza non ha, e nonostante non sia certificato antipolvere, dopo un anno che ho in tasca, il Galaxy Z Fold 4 non ha un filo o un granello di polvere sotto. uno schermo. Ha attraversato gli scenari peggiori per l’auto pieghevole, la spiaggia e i granelli di sabbia, che ha superato grazie al fatto che anche se la sabbia viene spinta nel cardine, alla fine la butta fuori.

All’esterno ciò che troveremo, oltre allo slot SIM e alla porta USB-C, è il pulsante di accensione che condivide lo spazio con il lettore di impronte digitali. Funziona a meraviglia, sbloccando il telefono da quasi tutte le posizioni. Sopra il pulsante di accensione abbiamo i pulsanti del volume.

Nella sezione schermi, possiamo trovare le macchie grigie più grandi del Galaxy Z Fold 5, che è quello che è successo con il 4. La cosa che pensavo che Samsung avrebbe cambiato in questa nuova versione è l’aspetto schermo esterno Nel formato 23.1:9 è stretto e allungato, il che provoca qualche esitazione per la stragrande maggioranza delle persone. È un formato a cui non siamo abituati e non è un problema di dimensioni, perché lo schermo esterno è HD+ da 6,2 pollici, ma la tastiera sembra strana, così come alcune app. Ma la verità è che questo avviene solo all’inizio e, dopo un periodo di adattamento, lo schermo esterno diventa utile e utilizzabile come qualsiasi altro telefono, e si può usare il pieghevole senza aprirlo.

Il grande schermo, il suo principale punto di forza

Il display Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6 pollici e 120 Hz QXGA è il fiore all’occhiello del Galaxy Z Fold 5. Aprire il dispositivo e ottenere uno schermo di queste dimensioni è una sensazione indescrivibile. Lo schermo è il migliore che vedremo piegato; Nitido, luminoso e con un buon bilanciamento dei colori. Lo schermo da 7,6 pollici può sembrare piccolo rispetto a un tablet da 12 pollici, ma grazie al formato quasi quadrato risulta completamente coinvolgente.

accanto a, Il cellulare è ottimo anche per il multitaskingSoprattutto dopo i recenti aggiornamenti del Galaxy Z Fold 5 e dell’App Bar. Il segno di piega sulla cerniera c’è, quindi lo noteremo, ma non ci disturba, una volta acceso lo schermo ci si dimentica velocemente che sia lì.

Come accennato, le app si adattano sempre più allo schermo pieghevole e, con poche eccezioni, si adattano tutte relativamente bene. Anche quelli che originariamente non erano visualizzati correttamente. Inoltre, il passaggio dall’utilizzo dello schermo esterno a quello pieghevole è semplice, quindi se stiamo guardando un video su YouTube e apriamo lo schermo interno, in quel momento sarà completamente visibile. Naturalmente il formato quadrato non è il migliore al mondo per guardare video paesaggistici, perché perde molto spazio ai margini. Samsung ha voluto anche dare una spinta in più all’utilizzo della Pencil con una nuova custodia che include una Pencil nella zona posteriore.

Il miglior processore su Android

L’altro grande aggiornamento del Galaxy Z Fold 5, a parte la cerniera, è il suo processore Snapdragon 8 seconda generazione. Il più potente di Qualcomm, che abbiamo già visto quest’anno in molti cellulari di fascia alta, ma che nel Galaxy Z Fold 5 riesce a raggiungere nuovi livelli di prestazioni, quasi raddoppiando ciò che il Fold 4 era in grado di ottenere in alcuni rispetto, quasi allo stesso livello del Galaxy S23+.

Tutto funziona a meraviglia, il nuovo processore si fa apprezzare, i giochi volano, ed anche il multitasking. La cosa brutta, come succede in altri terminali, è che la potenza massima non può essere mantenuta a lungo, perché non appena la temperatura inizia a salire o l’effetto sull’autonomia è grande, viene regolata e abbassata. La quantità di RAM è di 12 GB e lo spazio su disco varia da 256 GB a 1 TB.

macchine fotografiche

Per quanto riguarda la fotografia, a livello hardware, Non vedremo alcun cambiamentoPer quanto riguarda Fold 4 e Fold 5, sono esattamente gli stessi e le fotocamere principali sono le tre posteriori, con un obiettivo principale OIS da 50 megapixel, un obiettivo grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo da 10 OIS. con zoom 3x. Da lì il taglio ibrido viene eseguito digitalmente.

Foto scattata con l’obiettivo principale



Atmosfera



Le altre due fotocamere sono quella frontale con risoluzione di 10 megapixel, e quella interna con risoluzione di 16 megapixel. Grazie al formato Flex, infatti, le fotocamere più utilizzate saranno sempre quelle principali, anche per i selfie.

Non entreremo troppo nelle fotocamere perché non cambia nulla, solo sull’elaborazione Snapdragon 8 Gen 2 fa meglio grazie ad un’intelligenza artificiale più avanzata e veloce, che ho potuto verificare e mostra nell’uso migliore di HDR e selezione della scena.

Fotografia grandangolare



Atmosfera



Anche se può sembrare un cambiamento superficiale, la qualità delle foto è notevolmente migliorata. Nel complesso, è il miglior collage fotografico che troveremo e se vuoi mettere un po’ più di pressione sulla fotocamera con Expert Raw, puoi metterlo in modalità Pro.

Immagine a 3 ingrandimenti



Atmosfera



Il video 8K a 30 fps non è il migliore che abbiamo visto sui telefoni cellulari, ma è stabile grazie all’OIS e funziona quasi come una videocamera professionale. I risultati sono molto buoni, come ci si aspetta da un telefono di fascia alta.

La batteria rimane invariata rispetto al Fold 4, è sempre da 4400 mAh, ma grazie al fatto che il nuovo processore ha consumi migliori, Fold 5 ha aggiunto qualche ora di autonomia rispetto al suo predecessore.

Lo compro?

Durante quest’anno con il Galaxy Z Fold4, molte persone si sono interessate e mi hanno chiesto informazioni su questo telefono. I dispositivi pieghevoli sono ancora una novità per molti e la sorpresa arriva sempre con il prezzo. Stiamo parlando di quale dispositivo Vicino ai 2000 euro (Valore compreso tra 1.909 e 2.090 a seconda del modello) È uno dei telefoni cellulari più costosi sul mercato. Molti laptop di fascia alta costano meno.

Quello che sta succedendo è che Samsung non vuole che il Galaxy Z Fold sia solo un telefono, ma piuttosto una sorta di ibrido tra un laptop e un telefono cellulare. È un dispositivo all-in-one per una portabilità superiore. La modalità Dex significa che quando colleghiamo un display qualsiasi al Galaxy Z Fold, diventa un PC perfetto, capace di fare quasi tutto, e aggiungendo una tastiera e un mouse Bluetooth avremo un PC completo.

Lo uso con una tastiera Bluetooth quando viaggio e funziona come un computer tascabile. Quando ho un proiettore o un monitor esterno, lo collego e la modalità Dex funziona come se fosse un computer desktop, con app a schermo intero, multitasking e tutto il necessario per lavorare. In questo modo, per un uso professionale, il Galaxy Z Fold 5 è un cellulare senza concorrenza.