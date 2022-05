Il nuovo telefono “Pro” di Xiaomi sta già affondando

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G a meno di 300 euro su Amazon. Se stai cercando un buon smartphone del futuro, prendilo e risparmia più di 70€ nel processo.

Xiaomi di solito offrono un gran numero di telefoni cellulari all’interno della stessa famiglia, e Redmi Note 11 serie Non potrebbe essere inferiore. Tuttavia, in questo articolo vogliamo solo parlarne Telefono Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GPerché il suo prezzo sta già affondando su amazon. È la versione da 6 GB + 128 GB che ha una stella Più di 70 euro di scontopuò essere tuo ora 297€.

È una grande opportunità poter acquistare il Redmi Note 11 Pro 5G a meno di 300 euro, perché è uno smartphone molto completo. Inoltre, nel negozio Xiaomi è ancora trattenuto 369,99 € Prezzo consigliato.

Amiamo la tua qualità Schermo AMOLED a 120 HzE La sua connessione 5GLe immagini di alta qualità che ottieni La fotocamera principale è da 108 MP E la straordinaria performance di La sua batteria è di 5000 mAh. come abbiamo visto Nella nostra analisi di Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5GÈ una buona opzione sul mercato per diversi motivi che analizzeremo di seguito.

Acquista Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G con uno sconto di oltre 70€

Xiaomi ha prestato molta attenzione al design del Redmi Note 11 Pro 5G e questo è qualcosa che riflette bene. lei ha Fondo in plastica con finitura opaca Il che rende facile non attaccare facilmente le impronte digitali o lo sporco. È un telefono cellulare ben costruito e con uno Una buona sensazione di potere. Il modello in vendita su Amazon è grigio grafite.

Ruotalo per trovare un file Schermo AMOLED da 6,67 pollicimeticolosamente CD+ e frequenza di aggiornamento 120 Hz. In termini pratici, è uno schermo di alta qualità grazie ai suoi colori vividi, al buon livello di luminosità e alla morbidezza extra offerta da 120 Hz. Doppio altoparlante e porta da 3,5 mm per collegare le cuffie.

Lo è il mago che le dà la vita Qualcomm Snapdragon 695, con il potere di svolgere i compiti più comuni della vita quotidiana. Anche lei ha Modem 5G integratoCiò significa che questo Xiaomi è un buon acquisto per il futuro. Dispone di 6 GB di RAM e 128 GB di storage, con la possibilità di espandere quest’ultimo con scheda microsd.

È il momento di parlare di uno dei gioielli dello Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, Fotocamera posteriore principale da 108 MP. Questo obiettivo è in grado di acquisire immagini di alta qualità con un elevato livello di dettaglio e un’ampia gamma dinamica. È accompagnato da una fotocamera macro da 8 megapixel grandangolare e da 2 megapixel sul retro e Fotocamera frontale da 16 MP.

degno di una menzione speciale Batteria da 5000 mAh Dal dispositivo, che non sopporta molto di offrire anche due giorni di utilizzo. Altrettanto importante è il fatto che sia compatibile con Ricarica rapida da 67 W, quindi può essere ricaricato in poco più di mezz’ora. Il caricabatterie da 67 W è incluso nella confezione, quindi non devi preoccuparti di questo.

