Il nuovo trailer di Leaked Moon Knight rivela un’emozionante scena d’azione

I Marvel Studios stanno costruendo un futuro entusiasmante con i suoi nuovi film e serie. dopo il successo Wanda Vision – 95%e Il Falco e il Soldato d’Inverno – 97% NS Loki – 96%e Kevin Feige in fase di sviluppo cavaliere della luna Le registrazioni sono già iniziate in Ungheria. Il primo trailer del set è stato rilasciato poche ore fa ed è assolutamente stupendo, un’ambiziosa anteprima trapelata di ciò che ci aspetta. Stiamo per assistere al viaggio di un eroe mai visto prima all’interno del MCU.

cavaliere della lunaConosciuto in spagnolo come Caballero Luna, è un personaggio dei fumetti Marvel, un supereroe che ha colpito le pagine nel 1975 e da allora è stato coerente. Mark Spector, con il suo nome originale, è un eccellente combattente da combattimento, un atleta straordinario con una grande padronanza delle armi considerate tradizionali. I Marvel Studios hanno già iniziato le riprese e Oscar Isacco presente nel gruppo.

La scena filtrata sui social ci mostra quello che sembra essere il protagonista della serie nel bel mezzo di un salto d’azione, forse un doppio. Il set di Budapest è interamente dedicato allo sviluppo della nuova avventura e i fan sono ansiosi di incontrare i nuovi personaggi Kevin Feige Si stava preparando per loro, un guerriero implacabile che lottava per la giustizia. Puoi guardare la clip qui sotto:

Oscar Isacco Ha già brillato insieme a The Walt Disney Company in Guerre stellari. L’attore 42enne si è unito alla trilogia del sequel nei panni di Poe Dameron, un pilota di resistenza astuto e spericolato che combatte il numero 1. Anche se il personaggio ha un futuro meraviglioso in Star Wars: Il Risveglio della Forza – 92%Le consegne successive riducono il suo impatto e potrebbero aver fatto molto più del previsto. In ogni caso, Dameron rimane un eccellente sostenitore di Star Wars, quella parte della saga che glorifica i personaggi umani che non hanno bisogno di potenziamenti per eccellere.

La Disney sa di avere una grande star in Oscar Isaac, motivo per cui i Marvel Studios sono stati rapidi nel trovarlo alla ricerca della star in cavaliere della luna. L’attore è piuttosto entusiasta del suo nuovo progetto e spera di parlarne ancora in futuro; Ricordate che attualmente è in fase di riprese e il silenzio dovrebbe essere fondamentale per evitare di scatenare qualsiasi tipo di spoiler. Che impatto avrà Moon Knight sul futuro del Marvel Cinematic Universe?

Il prossimo progetto dei Marvel Studios è Shang Chi e la Leggenda dei Dieci AnelliIl film uscirà nelle sale il 3 settembre. Il titolo servirà come una sorta di esperimento per testare il dominio dei film Disney al botteghino senza doverli trasmettere in diretta, ha affermato. Rete pop. Simo Liu, la star del cinema, ha preso molto male le parole dell’amministratore delegato, dichiarando tramite Twitter che il titolo non è niente come “Non siamo un esperimento. Siamo i perdenti. I perdenti. Siamo quelli che lo rompono. Siamo la celebrazione della cultura e dell’allegria che durerà dopo un anno turbolento. Noi siamo la sorpresa”. È chiaro che Rete pop Tuttavia, vedeva le cose dal punto di vista degli affari e Leo sosteneva la rappresentanza asiatico-americana. D’altra parte, alcuni la pensano davvero così Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli Non avrà l’effetto sperato, staremo a vedere.

