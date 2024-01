Il nuovo trailer di Prince of Persia: The Lost Crown ci mostra i contenuti della sua edizione deluxe

Ubisoft Continua a scommettere molto sulla promozione Prince of Persia: La corona perdutal'atteso remake di questa leggendaria e iconica saga di videogiochi che non mostra segni di vita con un nuovo gioco principale dal 2010.

Dopo questi giorni ci ha mostrato le opzioni di accessibilità e il suo mondo, adesso L'azienda ci presenta un nuovo trailer che questa volta si concentra nel mostrare i contenuti aggiuntivi che riceveremo se scegliamo di acquistare la sua versione Deluxe, come l'accesso anticipato al gioco tre giorni prima del suo lancio ufficiale, un amuleto che ci dice la posizione di tesori e segreti, un abito esclusivo e una guida digitale. A proposito, questo ci aiuterà anche a dare un'occhiata alle nuove sequenze del gioco.

principe di Persia Ritorna in forma Metroidvania 2D

Prince of Persia: La corona perduta La première è prevista per oggi 18 gennaio su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. A differenza degli ultimi giochi, si tratterà di un Metroidvania 2D che ci porterà ad esplorare un'enorme mappa piena di nemici, sezioni platform difficili e tanti segreti nascosti.

In vandalo Abbiamo potuto giocare Le prime tre ore, un contatto che ci ha aiutato a capire quanto sarebbe stato bello: “Se queste prime tre ore sono la qualità minima del resto dell'avventura, Non escludiamo che alla fine diventi uno dei nuovi riferimenti in un genere molto competitivo e pieno di gemme originali.“.