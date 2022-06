È un buon momento per tutti i fan del blu Sonic the Hedgehog, oltre a rielaborare la saga con la prossima versione confini vocaliTra gli altri titoli in arrivo la prossima settimana c’è Sonic Origins. In conseguenza di quanto sopra, È stato rilasciato un nuovo trailer di Sonic Origins, che descrive in dettaglio le varie modalità nel suo set rimasterizzato, Con un sacco di contenuti da esplorare e riprodurre.

Attraverso il tuo account ufficiale YoutubeSEGA ha rilasciato il nuovo e ultimo trailer dell’attesissima serie Remastered, che In arrivo su Xbox Series X | S, Xbox One, PS5, PS4, Nintendo Switch e PC il 23 giugno. Oltre a questa versione, verranno spiegate e confermate più modalità, rendendo questa raccolta un pezzo da ricordare per i titoli classici.

Il nuovo trailer di Sonic Origins descrive in dettaglio le diverse modalità della sua collezione rimasterizzata

Come possiamo vedere nel video, le modalità da confermare. risorse audio. Prima di tutto, avremo Modalità Anniversario, che consentirà ai giocatori di giocare tutte e quattro le partite del gruppo in modalità orizzontale con regole moderne. La modalità classica visualizzerà elementi visivi ridisegnati ma renderizzati nel formato dello schermo originale. Ci sarà anche una modalità storia, che consentirà ai giocatori di giocare a tutti e quattro i giochi come un’esperienza continua in ordine cronologico. Apparirà una modalità Boss Rush, che consentirà ai giocatori di combattere i boss di tutti e quattro i giochi.

risorse audio Includerà anche una modalità missione, che presenterà missioni diverse in ciascuno dei quattro giochi, consentendo ai giocatori di ottenere livelli più alti. finalmente, Apparirà per la prima volta la modalità Specchio, una modalità sbloccabile che ti consente di giocare a ogni partita del mazzo al contrario. È senza dubbio un gioco ricco di contenuti, che sarà la dose perfetta di divertimento per chi è più appassionato delle versioni classiche di Sonic.