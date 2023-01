Il nuovo trucco del cantante

il nuovo Shakira canzone con bizzarrodedicato esclusivamente a Gerard Pique, era una di sua madre e nuova compagna, Clara Xia. I più grandi successi dell’artista tutto il mondo.

I testi dell’argomento, i più controversi, hanno causato un putiferio internazionale per L Respirava come nessuno si aspettava: attacco Non solo il padre dei suoi due figlima anche Alla sua famiglia e alla sua nuova ragazza.

EffettiCome faccio Te l’abbiamo già detto a TargetE È stato preso con sarcasmo Va bene È stato visto con A.J Gemello questo fine settimana e con Casio.

Forse una reazione intelligente, perché ha accettato Circo mediatico ospitato da Shakira A spese della sua ragazza Pique, non hanno altra scelta che Ridi e giochi. Anche i genitori dell’ex giocatore hanno un buon atteggiamento, dato che vive accanto al cantante, come dimostra la colombiana nella sua canzone.

Il nuovo trucco di Shakira contro i genitori di Pique: la sua canzone a piena voce e un concerto notturno

Come se lo scarico non fosse abbastanza Tutta la sua cattiveria Nella canzone, la canzone di Barranquilla va un po’ oltre e settimane prima Ha installato una strega a grandezza naturale sul suo portico con un risentimentoProprio davanti alla casa dei tuoi suoceri, così possono vederlo ogni volta che si affacciano alla finestra o escono di casa.

Questo continua a migliorare. Shakira posa con un manichino glamour sul suo balcone davanti alla casa della sua ex suocera, mentre la sua canzone con Bizarab viene suonata a tutto volume. pic.twitter.com/FaQJuaZ7AM – Swift World 🌎 (MundoSwiftt) 14 gennaio 2023

un attacco diretto a cui ha aggiunto tutto questo fine settimana Sessione di musica ad alto volume. Verso le 16:00 di sabato, fino a sera, Shakira ha suonato la sua nuova canzone in modo che potesse essere ascoltata non solo a casa, ma anche per strada e in tutta l’urbanizzazione.

La colombiana ha alzato al massimo la sua canzone in modo che i genitori di Piqué potessero ascoltarla mentre guardavano la strega sul balcone. un Cattiva strategia da soap opera che è stata seguita di nottequando Shakira ha organizzato una festa con gli amici a casa sua ed è uscita per salutare i suoi fan:

Nonostante tutto questo, il padre di Pique ne ha parlato alle telecamere Sia lui che sua moglie stanno bene.

Finalmente la verità che arriva Shakira si comporta come un’adolescente Da quel momento in poi infastidire intenzionalmente quelli che erano i suoi suoceri Piqué dopo la graziaNon diamo credito. L’unico che sembrava così lontano Clara Xia si comporta specificamente come un’adulta. Anche se, sì, non sappiamo cosa faccia o cosa dica a porte chiuse.

Cosa succederà dopo?