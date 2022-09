Il nuovo trucco di WhatsApp mostra che presto potrai utilizzare l’App su diversi dispositivi

Il WhatsApp Il lavoro continua per aggiungere nuove funzionalità. Tra questi, secondo i media specializzati WABetaInfoC’è una nuova chat personale che consentirà agli utenti di inviare messaggi a se stessi all’interno dell’app stessa, anche se hanno diversi dispositivi collegati all’account. Qualcosa sarà presto possibile.

Finora, utenti app di messaggistica istantanea Hanno dovuto ricorrere ad altre alternative per poter utilizzare questo servizio come scala di emergenza per archiviare le loro informazioni private. Ad esempio, crea un gruppo e diventa l’unico partecipante.

Tuttavia, questa opzione non supporta la funzionalità multi-dispositivo, perché quando utilizzi più dispositivi collegati a un account WhatsApp, questa chat appare solo sul dispositivo principale.

Secondo WABetaInfo, la funzionalità è nella versione beta di WhatsApp per desktop. In esso puoi vedere il numero di telefono dell’utente come primo contatto nell’agenda dell’applicazione.

Gli utenti potranno accedere a questa funzionalità da tutti i dispositivi collegati al proprio account, indipendentemente dal fatto che siano “smartphoneCasa o il resto dei dispositivi a cui è stato collegato l’account WhatsApp.

Il Funzione multidispositivo, in cui l’azienda sta attualmente operando e che, quando sarà il momento, consentirà l’utilizzo di un account WhatsApp in un massimo di quattro “gadget”, che saranno disponibili in futuro sia per dispositivi Android che iOS. O, almeno, questo è ciò che l'”app” ha promesso più di un anno fa. Da allora è senza dubbio una delle novità più richieste dagli utenti della piattaforma di messaggistica.

La possibilità di creare una conversazione personale con il proprio numero di telefono È ancora in fase di sviluppo e la sua data di rilascio è sconosciutaanche se probabilmente si accompagnerà, o quasi, alla funzionalità multi-dispositivo.