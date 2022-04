Il nuovo video promozionale di Dr. Strange 2 mette in evidenza la relazione tra WandaVision e il Multiverso della follia

Dopo i progressi avvenuti giovedì scorso Confermate molte iscrizioniQuesto venerdì, i Marvel Studios hanno lanciato un altro approccio Doctor Strange nel multiverso della follia.

Anche se questo trailer non ha tanti spoiler come il video che ha confermato alcune delle voci, il trailer impostato come “Wanda Returns Featurette” mostra diversi esempi del film che non erano stati evidenziati in precedenza. Il tutto per affrontare la storia di Wanda Maximoff che si rifletterà nella nuova produzione del MCU.

Pertanto, in termini di dichiarazioni rilasciate da Kevin Feige, Elizabeth Olsen, Benedict Cumberbatch e Sam Raimi, questo record mostra come Il dottor Strange in un multiverso di follia La storia di Wanda continuerà dopo Wanda Vision E puoi anche guardare alcune sequenze del personaggio di Tommy e Billy, oltre a una ripresa in cui Scarlet lascia la sua residenza a Westview.

Il dottor Strange in un multiverso di follia Non conterrà solo le versioni principali di Wanda Maximoff e Stephen Strange, ma conterrà anche varie varianti dei personaggi.

La prima del film Il dottor Strange in un multiverso di follia Si avvererà finalmente il 4 maggio.