Il nuovo visualizzatore di realtà virtuale di Apple ti consentirà di creare app tramite Siri

Uno dei lanci più attesi del 2023 sono i tanto attesi occhiali da sole Realta virtuale E aumentato da manzanache dovrebbe essere presentato in anteprima a metà anno per la sua uscita limitata alla fine del 2023, sicuramente a un prezzo che pochi possono permettersi.

Ciò porterà a molte voci che appariranno nelle prossime settimane su questo nuovo spettatore di Realta virtuale E la realtà aumentata, che Cupertino intende mettere in vendita alla fine di quest’anno, sempre che non ci siano ritardi.

Ora secondo l’informazionequelli di Cupertino lavoreranno su nuovi strumenti per Software Ciò consentirà a sviluppatori e utenti di creare app VR e AR e persino di caricarle nello store.

Il rapporto afferma che gli utenti saranno in grado di creare applicazioni AR per queste cuffie tramite Sirianche se non hanno esperienza di programmazione.

“Con gli strumenti software, Apple spera che anche le persone che non conoscono il codice del computer possano dirlo alle cuffie, attraverso l’assistente vocale Siriche ha creato un’app di realtà aumentata che potrebbe quindi essere resa disponibile tramite l’Apple App Store per essere scaricata da altriCommentano.

“Lo strumento, ad esempio, potrebbe consentire agli utenti di creare un’app con animali virtuali che si muovono in una stanza e attorno a oggetti reali senza dover progettare l’animale da zero, programmarne l’animazione e calcolarne il movimento in uno spazio 3D con ostacoli.spiegano.

Tuttavia, questo rapporto confronta lo strumento manzana Con Minecraft e Roblox che consente a qualsiasi utente di creare facilmente mondi 3D e un gameplay avanzato.

Apple lavorerà anche sui contenuti AR per questo visore

Apparentemente, Apple utilizzerà la tecnologia acquisita da Fabric Software nel 2017 e con ciò i clienti potranno distribuire le app che creano nell’App Store stesso.

Nel suddetto report vengono citate fonti che hanno assistito a queste manifestazioni nel 2021, quindi Cupertino potrebbe aver cambiato strategia fino alla data odierna.

D’altra parte, hanno commentato che Apple lavorerà anche sui contenuti AR per questo visore: “Le persone che hanno familiarità con la strategia dei contenuti di Apple per le cuffie affermano che i dirigenti Apple enfatizzano la salute e il benessere, comprese le proposte per le app AR che aiutano la meditazione e l’esercizio fisico. Una delle prime demo AR ha permesso agli utenti di sedersi all’interno di un giardino Zen“.

Queste cuffie Apple dovrebbero essere lanciate entro la fine dell’anno e presentano un’interfaccia simile a iOS, tracciamento avanzato di occhi e mani e la capacità di fungere da display esterno per il tuo Mac.

Questi strumenti da Software Le nuove cuffie Apple potranno essere svelate il prossimo giugno alla conferenza degli sviluppatori.