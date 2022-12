Il nuovo Xiaomi Mi 13 è ora ufficiale: una reinvenzione all’avanguardia

Il nuovo Top di Gamma Xiaomi per il 2023 è già stato presentato e comprende un gran numero di Notizie sia nei dispositivi che nelle fotocamere In modo che combattano di nuovo per essere in cima alle migliori stazioni per il prossimo anno. Continua a leggere perché ti diremo tutto sui successori Xiaomi 12 S Xiaomi 12Pro .

Su entrambi i dispositivi troveremo un dispositivo molto simile, con in testa il processore Snapdragon 8 Gen 2e due copie di 8 e 12 GB di RAM LPDDR5x Insieme al sistema di archiviazione UFS 4.0 da 128, 256 o 512 GB. È nella batteria che troveremo i principali elementi diversi. Lo Xiaomi 13 ha una batteria 4500 mAh Compatibile con ricarica rapida da 67 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica wireless inversa da 10 W. Da parte sua, la batteria Xiaomi 13 Pro sta crescendo 4820 mAharriva la sua spedizione veloce 120 wattmantenendo gli stessi parametri sia nella ricarica wireless che in quella inversa.

Le principali differenze si troveranno nel reparto fotocamere, dove l’azienda asiatica intende mettersi in gioco rispetto alla concorrenza, grazie al nuovo In collaborazione con Leica. Qui Xiaomi 13 Pro si distingue per la sua fotocamera 50 megapixel 1 pollice con un sensore SonyIMX989, accompagnato da un obiettivo grandangolare e un teleobiettivo, entrambi con una risoluzione di 50 megapixel. Da parte sua, la versione standard ha un sensore principale Sony IMX800 50MP, accompagnato da un grandangolo da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP. Per quanto riguarda la fotocamera frontale, in entrambi i casi troviamo un sensore da 32MP.

Un altro dato da evidenziare che entrambi i modelli condividono è la connettività 5G SA e NSASensore di impronte digitali su schermo, altoparlanti stereo Harman Kardon, infrarossi, certificazione IP68, Bluetooth 5.3, WiFi 7 e compatibilità Dolby Atmos. Va anche notato che arriveranno con la nuova versione di MIUI 14 su Android 13 Con tante modifiche che arriveranno anche sugli altri telefoni dell’azienda, Xiaomi 12 e Xiaomi 12S dovrebbero essere i primi ad essere aggiornati all’inizio del prossimo anno.

Al momento, sia Xiaomi 13 che Xiaomi 13 Pro Andrà in vendita in Cina. Prezzo a partire da 575 e 720 euro al cambio, rispettivamente. Per poterli gustare ufficialmente nel nostro Paese bisognerà attendere ancora un po’, visto che probabilmente non ci vorrà fino alla primavera (marzo o aprile) quando arriveranno ufficialmente.

Nuovi Xiaomi Watch S2 e Xiaomi Buds 4

L’evento tenuto da Xiaomi ha portato anche altre presentazioni sotto forma di accessori, come un nuovo smartwatch xiaomi orologio s2 E rinnova le sue cuffie wireless auricolari xiaomi 4.

Il nuovo smartwatch premium dell’azienda cinese, una naturale alternativa a xiaomi orologio s1Ha una dimensione dello schermo di 1,43 pollici per il modello da 42 mm e cresce fino a 1,47 pollici per il modello da 46 mm. Entrambi hanno la tecnologia AMOLED E tutti i tipi di funzionalità come rispondere alle chiamate, controllo del proprietario, compatibilità con centinaia di sport, ecc. Inoltre, si distingue particolarmente il suo design, che riesce a trasmettere la massima eleganza. Il prezzo di Xiaomi Watch S2 in Cina partirà da circa 999 yuan 136 euro.

Per quanto riguarda le tue nuove cuffie wireless, che arrivano per sostituire Xiaomi Germoglio 3, l’azienda cinese sta apportando un cambiamento in termini di design, facendo sparire i pad. Si vantano di una batteria fino a 6 ore Può essere esteso fino a 30 ore grazie alla sua scatola di ricarica. Ha anche funzioni molto interessanti come la riduzione del rumore e miglioramenti audio che ti consentono di ottenere bassi nitidi e chiari. Il prezzo di partenza delle Xiaomi Buds 4 in Cina è di circa 699 yuan 95 euro per cambiare.