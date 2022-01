Il Padrino tornerà nei cinema per celebrare il suo cinquantesimo anniversario

Nel 2022 cinquant’anni fa usciva uno dei film più famosi e classici di tutti i tempi:Il Padrino‘ (‘Il Padrino’). Per celebrare la celebrazione, la Paramount Pictures ha annunciato che il film di Francis Ford Coppola del 1972 uscirà nelle sale a partire dal 25 febbraio.

È considerato uno dei generi più influenti dei film di gangster e ci sono molte persone che non hanno avuto l’opportunità di vederlo sul grande schermo dei cinema. Ecco perché la società di produzione Paramount e American Zoetrope di Coppola hanno effettuato un accurato restauro dei tre film in tre anni.

“Sono molto orgoglioso di ‘Il Padrino’, che sicuramente definisce il primo terzo della mia vita creativa.& rdquo; , fa riferimento a Coppola in una dichiarazione.

“Con un omaggio per il 50° anniversario, sono particolarmente lieto che Coda di”Il padrino di Mario Puzo: La morte di Michael Corleone‘, perché cattura la visione originale che io e Mario abbiamo avuto sulla conclusione definitiva della nostra epica trilogia. Aggiungere.

Il film è tratto dal romanzo del regista americano di Mario PuzoPer raccontare l’ascesa e la caduta della famiglia CorleoneLa trilogia di film, in sé e per sé, si è guadagnata uno status di esistenza Uno dei migliori film della storia del cinema.

“È stato un onore riavere indietro questi film, in un lavoro che ci ha riempito di ammirazione ogni giorno che dedichiamo a questo processo”, ha affermato Andrea Callas, vicepresidente di Paramount Archives.

“Abbiamo visto in prima persona quanto sia eccezionale la fotografia, la colonna sonora, la scenografia, il design dei costumi, il montaggio, le performance e, naturalmente, la sceneggiatura E la tendenza è diventata molto più della somma delle sue parti.

Il comunicato afferma che, per ottenere il nuovo master, sono state esaminate più di 300 scatole di bobine di film, per trovare la migliore risoluzione possibile per ogni fotogramma di ogni film.

Sono state impiegate più di 4.000 ore per riparare vari difetti, come macchie e strappi, e più di 1.000 ore per riparare i difetti correzione del colore per l’altezza, supervisionato da Coppola e dal direttore della fotografia Gordon Willis.

Oltre alla colonna sonora 5.1 approvata da Walter Murch nel 2007, sono state ripristinate anche le tracce dei singoli originali di “The Godfather” e “The Godfather Part Two”.