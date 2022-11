Il paese che può uccidere il denaro contante

La pandemia causata dal Corona virus ha cambiato gli atteggiamenti, la moda e lo stile di vita dei cittadini. Compresi i metodi di pagamento Il metodo di pagamento con carta è il metodo più utilizzato dagli utenti. L’avvento dell’e-commerce ha portato un grande cambiamento nel settore dei metodi di pagamento.

Allo stesso modo, il Le abitudini dei consumatori sono cambiate In modo che la comodità e la flessibilità offerte dai pagamenti con carta, sia di credito che di debito, consentano di effettuare acquisti più rapidamente sia nei negozi fisici che attraverso varie applicazioni o pagine web. per località’paynopainè la scelta preferita per Il 54,1% degli utenti si trova in Spagnacon il 35,9% delle persone che sceglie ancora di pagare in contanti.

In effetti, ci sono paesi in cui l’uso dei pagamenti in contanti è diminuito drasticamente negli ultimi anni, come la Svezia. come raccolto”RixbankOltre allo stato svedese, Solo in Norvegia la quantità di contante in circolazione è diminuita negli ultimi dieci anni. Nel caso della Svezia, ciò può essere dovuto al fatto che sono state adottate misure che hanno reso meno attraente l’opzione in contanti.

Un altro motivo è dovuto a Il maggior numero di banconote contraffatte in circolazione dal 2020. La digitalizzazione ha reso i pagamenti più convenienti e meno costosi. Tuttavia, i pagamenti in Svezia sono ancora sicuri e ci sono state poche interruzioni nei principali sistemi di pagamento nel 2020. La Svezia ha ancora alcune frodi da una prospettiva internazionale nonostante questo aumento.

Inoltre, il I pagamenti in Svezia sono efficienti, ovvero veloci ed economici. I pagamenti con carta digitale sono più economici dei pagamenti in contanti. Poiché gran parte dei pagamenti diventa digitale in Svezia, i costi sociali dei pagamenti stanno iniziando a diminuire. Inoltre, i pagamenti tra la Svezia e la zona euro funzionano senza intoppi come i pagamenti all’interno del paese stesso.

Solo il 7% utilizza contanti

Per quanto riguarda la Svezia, secondo Riksbank, lo scorso anno solo il 7% della popolazione svedese ha utilizzato il contante come opzione di pagamento preferenziale, quando dieci anni fa tale percentuale era del 39%. Pertanto, lo scenario potrebbe essere possibile dove L’uso del contante è una testimonianza e la fine di questo metodo.