Il Pakistan partecipa a una riunione di emergenza a causa della situazione politica

L’Associated Press del Pakistan ha citato il portavoce del gruppo, Muhammad Aslam Ghori, secondo cui l’incontro, che durerà quasi quattro giorni, analizzerà nel dettaglio la crisi giudiziaria che sta attraversando il Pakistan e il suo impatto sulle condizioni attuali di quel Paese. (programma). Il funzionario ha affermato che l’incontro mira a determinare la posizione del partito rispetto alla situazione attuale.

Inoltre, l’incontro discuterà della situazione della pace e dell’ordine nel Khyber Pakhtunkhwa e nelle aree tribali di amministrazione federale. L’appuntamento comprenderà anche la programmazione delle prossime elezioni del Consiglio nazionale e provinciale.

Allo stesso modo, avrà spazio per onorare l’ex ministro federale per gli affari religiosi Mufti Abdul Shakur, morto la scorsa settimana in un incidente stradale, e per esaminare le circostanze della sua morte.

Secondo l’APP, l’incontro di emergenza è di grande importanza per definire la direzione futura del Paese e la posizione politica di JUI-F.

L’agenzia ha affermato che gli analisti saranno interessati allo sviluppo dell’incontro e ai suoi risultati a causa degli effetti delle sue conclusioni sulla scena politica in Pakistan.

