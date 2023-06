Il Palestino ha perso contro il Fortaleza nella CONMEBOL sudamericana

photosportLettura: due minuti.

Palestino ha fatto affidamento su se stesso ma non è riuscito a capitalizzare Town o le sue ottime possibilità nel secondo tempo.E Hanno perso 2-1 contro il Fortaleza e sono stati eliminati in modo drammatico nel Gruppo H della CONMEBOL Sudamericana.

La squadra araba ha accumulato una serie di quattro partite consecutive senza perdere nel contesto, Questo gli ha permesso di salire al secondo posto con otto punti e rimanere con la prima opzione per passare agli spareggiha superato in classifica il San Lorenzo, che ha misurato contemporaneamente all’Estudiantes de Mérida.

per sfortuna Quelli diretti da Pablo Sánchez, non hanno potuto replicare quel bel momento nei primi minuti di impegnoin quanto l’avversario si è insediato in terra pisana e non ha prestato il pallone al padrone di casa, che non è riuscito a mettere insieme l’affare rischioso.

È stato In questa dinamica, la rappresentativa brasiliana è arrivata all’apertura del conto al 19′Quando Lukas Kreisbeam si è spostato sul piede destro e ha sparato un tiro potente in angoloIl portiere Cesare Rigamonte è rimasto senza opzioni.

Il locale ha accusato il colpo di stato. Anche se hanno cercato di generare giocate pericoloseLa verità è che, a parte alcuni attacchi di Bruno Particito e Mizael Davila, Non si sono preoccupati troppo della difesa tricolore o del portiere Joao Ricardo.

Ma l’avvio del plug-in sarà completamente diverso. I Quadrupli passano in vantaggio e con Massimiliano Salas (57′) e Barticciotto (62′ e 72′) sfiorano il match contro un’eccentrica squadra straniera.

sì davvero Sta andando tutto in salita per la squadra coloniale nel ’75’E Quando la visita ha ampliato il divario con un meraviglioso gol dell’ex attaccante del Colo-Colo Juan Martin Lucero. Parallelamente, i corvi di Boedo hanno vinto 4-1 e hanno scalzato in classifica la squadra creola.

Comunque, Gli allievi di “Vitamina” Sanchez non hanno abbassato le braccia e sono stati subito scontati dal loro capitano Agustín Farías (77′)che ha riempito di entusiasmo la folla presente a El Teniente de Rancagua.

Tino Tino ha continuato a cercare di invertire il punteggio, ma senza successoCompletando la sua esclusione dalla competizione continentale, Pur avendo la prima scelta di avanzare e finire terzi nel proprio quartiere di otto unità, gli stessi del San Lorenzo, ma con una differenza reti ancora peggiore.

Ora, Palestino dovrebbe concentrare i suoi sforzi sulla Copa Chile, dove ha già raggiunto le semifinali nella regione centro-meridionale e nel campionato nazionale, dove è arrivato 11°. Con soli 19 punti, sei dei posti retrocessione. Venerdì 7 luglio tornerà in azione visitando Audax Italiano a partire dalle 18:00.