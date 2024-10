Il paradosso del risparmio in cui cade la Spagna: più pensionati, meno consumi | economia

Se di una cosa si può essere certi nel 2024, è che le famiglie non rimarranno senza risparmi da un giorno all’altro. Tra gennaio e giugno, il livello dei fondi accumulati è salito a quasi il 14% del reddito disponibile totale, secondo gli ultimi dati dei conti trimestrali non finanziari pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica. Questo tasso, già corretto per i cambiamenti stagionali e gli effetti di calendario, è il più alto registrato nella prima metà dell’anno dal 2021, quando furono raggiunti i massimi storici a seguito del rallentamento dei consumi causato dal blocco pandemico. Si aggiunge anche al contesto il fatto che gli spagnoli si comportavano più come una formica che come una cavalletta. Nonostante il saldo positivo, l’elemento preoccupante è che i pensionati mantengono i risparmi – ora e in futuro – a scapito della spesa. In questo periodo, ad esempio, la spesa delle famiglie doveva crescere di circa tre punti per corrispondere alla crescita del reddito, ricorda Raymond Torres, direttore economico di Funcas.

A giugno, infatti, il reddito disponibile totale delle famiglie e del non profit è aumentato di quasi il 9% su base annua a 253.644 milioni di euro – dati corretti per stagionalità e calendario – ma la spesa ha registrato una crescita del 6,7%, secondo l’analisi Istituto Nazionale di Statistica. . Pertanto, risulta chiaro che il tasso di risparmio è rimasto superiore al tasso di consumo, anche se è stato uno dei motori dell’economia nel secondo trimestre dell’anno. Infatti, nonostante la popolazione sia in sovrappeso di 1,29 milioni di persone, la spesa privata è di poco più di un punto superiore rispetto al 2019, il che significa che a livello individuale non si è ancora ripresa a causa della prolungata crisi inflazionistica e degli aumenti dei tassi di interesse.

Ma ci sono altre ragioni che spiegano questo fenomeno. Miguel Cardoso, capo economista per la Spagna presso BBVA Research, spiega che, sebbene i redditi dei dipendenti siano cresciuti, ciò è dovuto più all’aumento dell’occupazione che all’aumento reale dei salari. Per molte famiglie in cui il numero di persone che lavorano non è aumentato, il reddito è cresciuto al di sotto del tasso di inflazione, limitando la loro capacità di consumare di più. Pertanto, anche se l’economia sta mostrando un miglioramento in termini di occupazione, i consumi si stanno muovendo a un ritmo più lento perché la crescita dell’occupazione avvantaggia i gruppi con minore propensione alla spesa, il che spinge al risparmio. Secondo l’analista, questi gruppi demografici sono quelli ad alto reddito, gli immigrati e soprattutto i pensionati.

Il livello di spesa cambia nel corso degli anni. Storicamente, il maggiore aumento delle azioni in Spagna si è verificato nella mezza età perché è allora che si contraggono i debiti e quando i giovani – come l’acquisto di una casa – finiscono di ripagare. È consuetudine invece che la ricchezza accumulata venga spesa una volta al momento del pensionamento. Secondo questa logica, l’invecchiamento della popolazione implica un calo del tasso di risparmio a lungo termine e un aumento di tale tasso durante il passaggio ad una società composta principalmente da persone anziane.

Ma questo principio economico cambierà per due ragioni: l’aumento dell’aspettativa di vita e l’incertezza sulla sostenibilità delle pensioni. Lo dice la Banca Centrale di SpagnaCiò potrebbe far sì che i pensionati consumino meno rispetto alle generazioni precedenti. Anche un tasso di natalità più basso favorirebbe questa carta, perché le famiglie lasciano meno eredità, e questo “aumenterebbe la domanda di strumenti finanziari” che generino “flussi di reddito per tutta la vita durante la pensione”.

Effetti dell’invecchiamento di un Paese

La Spagna è il quarto paese europeo con il maggior numero di anziani. Attualmente, il 20% dei cittadini ha più di 65 anni e si prevede che questa percentuale aumenterà nei prossimi decenni, raggiungendo oltre il 30% della popolazione nel 2050. Il suo aumento significa un onere maggiore per lo Stato: sono 6,3 milioni pensionati, un milione di persone in più rispetto a 10 anni fa – e un calo del reddito derivante dai contributi sociali utilizzati per finanziare queste prestazioni sociali contributive. I numeri mettono alla prova l’economia nazionale e sembrano determinare quanto denaro accumulano oggi le famiglie.

«Tutto fa pensare che gran parte dell’aumento del reddito disponibile vada a persone che hanno una propensione marginale alla spesa, cioè, anche se il loro reddito aumenta, spendono meno», spiega Cardoso. A suo avviso, sono i pensionati a costituire la maggioranza di questo gruppo, e ciò è dovuto alla forte revisione al rialzo osservata nei casi di pensionamento. In questi tre anni, i benefici sono stati rivalutati secondo l’IPC: 3,8% nel 2024, 8,5% nel 2023 e 2,5% nel 2022, il che ha permesso loro di uscire relativamente indenni dal colpo dell’aumento dei prezzi.

La stessa Banca di Spagna riconosce che il reddito disponibile e la spesa degli anziani spagnoli dipendono quasi interamente dalla generosità delle pensioni pubbliche. Solo che quei soldi non verranno spesi, resteranno nelle loro tasche. “Hanno minori esigenze di consumo quotidiano perché non vanno più al lavoro e di solito mangiano a casa, d’altro canto pensano di più alla loro salute e, se non sono sicuri di chi li aiuterà alla fine della loro vita, lo fanno. ha senso risparmiare di più”, aggiunge Cardoso. “Un’altra parte di loro è “È preoccupato per i suoi figli o nipoti, e quello che vogliono è lasciare loro tutti i soldi, quindi decidono di non consumare nulla”.

C’è un altro fattore che potrebbe spiegare l’aumento del tasso di risparmio nell’ultimo anno e mezzo: una ripresa del reddito tra le classi superiori. Lo ha affermato CaixaBank in un rapporto Settembre I redditi immobiliari sono aumentati notevolmente negli ultimi anni grazie al pagamento dei dividendi – utili aziendali distribuiti agli azionisti – e ad altri investimenti, di cui potrebbero beneficiare le famiglie con maggiore potere d’acquisto. Queste persone, insieme ai pensionati, sono il gruppo che risparmia di più e consuma di meno.

Su questo elevato livello di risparmio influiscono anche lo sviluppo dell’inflazione e l’aumento dell’occupazione, con la ripresa dei salari di cui hanno beneficiato i lavoratori. Secondo gli analisti, la moderazione dell’inflazione dallo scorso anno è stata una piacevole sorpresa per le famiglie che prevedevano un aumento dei prezzi e hanno adeguato i loro consumi in base a questi turbamenti.

