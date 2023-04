Il Paris Saint-Germain incontra Xavi Simons

La scorsa estate, Xavi Simons ha lasciato il PSG dopo tre anni durante i quali non ha avuto possibilità in prima squadra. La feroce competizione per la sua posizione lo ha costretto a fare le valigie per rimettersi in forma nei suoi Paesi Bassi. Ad Eindhoven la sua prestazione è stata eccezionale, raggiungendo 18 gol e 11 assist in tutte le competizioni. E conquistando un posto in “Orange” durante l’ultimo Mondiale in Qatar.

Anche se Parigi è stata lasciata senza lavori di ristrutturazione, Il Paris Saint-Germain ha mantenuto un’opzione di riacquisto per un giocatore che ha un contratto fino al 2027 con il PSV. La condizione potrà essere attuata solo nel prossimo mercato estivo ed è per questo che i vertici devono agire. Simons, che ha già ripetuto sistematicamente di essere felice in Olanda, tornerà a Parigi solo se il club gli darà garanzie di minuti e continuità nel breve periodo.

Nel 2019, il PSG ha annunciato la sua fondazione, nonché la firma del suo primo contratto da professionista. Dopo tre anni di alternanza tra sottosquadra e prima squadra, lo scorso anno ha disputato sei partite di campionato francese e tre partite di Coppa di Francia, cosa che non basta al calciatore, che ha deciso di non rinnovare e andare a l’Eredivisie. Affinché un’opzione di riacquisto sia efficace, entrambe le parti devono essere d’accordo, il che non è affatto vicino ad accadere in questo momento.

Simons, secondo Le Parisien, è riluttante a tornare in una squadra dove non ha mai avuto possibilità. Inoltre, il PSG deve decidere se esercitare l’opzione di riacquisto o, al contrario, consolidarsi a centrocampo. E in attacco, situazioni in cui tende sempre a spendere tanti soldi e che allontanerebbe inevitabilmente Simons dalla capitale francese.

Luis Campos, consigliere sportivo del Paris Saint-Germain, apprezza molto l’immagine dell’ex giocatore del Barcellona. Considera Xavi Simons un calciatore versatile, capace di svilupparsi al centro e sulle fasce (ha giocato contro la Francia a marzo con l’Olanda) e ha un’elevata capacità di segnare. EIl capitano della Ligue 1 dovrà convincere il centrocampista di avere un posto a Parigi, a patto che ci siano tutte le condizioni per garantirgli qualche minuto..