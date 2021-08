Il Paris Saint-Germain prevede di vendere 10 giocatori per assumere Lionel Messi: chi è nella lista nera

Kylian Mbappe, Mauro Icardi e Neymar sono alcune delle figure attuali al Paris Saint-Germain (Reuters)

dopo, dopo affermazione che Lionel Messi non continuerà a BarcellonaTutto sembra indicare che l’argentino diventerà un rinforzo per Paris Saint Germain (Paris Saint Germain). Sebbene il calciatore non abbia escluso la possibilità di firmare e il cast francese sia stato cauto, i cancelli principali si aspettano che l’offerta arrivata all’attaccante soddisfi le sue esigenze, e quindi l’accordo verrà chiuso questa settimana. Per questo, dal consiglio di amministrazione della squadra francese stanno già pianificando di adattare la propria squadra.

il Paris Saint-Germain Ha qualcosa Barcellona Manca: una squadra competitiva che può lottare per la Champions League. Insieme a Angel Di Maria, Keylor Navas, Kylian Mbappe, Marco Verratti, Sergio Ramos e Neymar Come alcune delle sue grandi star, lo spogliatoio è pronto ad accogliervi Pulce Quindi costituisce una sorta di Squadra del cuore che cercherà di conquistare l’Europa. Tuttavia, c’è un ostacolo che i leader hanno già scoperto e cercheranno di evitare.

La UEFA è fortemente impegnata a rispettare il Financial Fair Play, che mira a garantire che i club appartenenti a gruppi aziendali non utilizzino capitale aggiuntivo da questi fondi per chiudere contratti di grandi dimensioni. Ecco perché il giornale l’atleta rivelato che se l’arrivo messi, ci sarà una correzione del modello.

In totale saranno 10 i calciatori da cedere o dare in prestito, tra i quali spiccano i senegalesi. Abdo Diallo e Idrissa Joy, e tedesco Thelo Kehrer. Tutte promesse di giovinezza. In questo tipo di blacklist, la presenza di un file Nazionalizzazione spagnola brasiliana Ravinia, che fino al 2020 era un giocatore del Barcellona, ​​ma non è riuscito a sfoggiare la maglia della nazionale francese.

Ma senza dubbio i due nomi più potenti sono gli spagnoli Ander Herrera E l’argentino Mauro Icardi, che ha segnato un gol nel fine settimana nella vittoria del Paris Saint-Germain sul Troyes nella prima giornata della Ligue 1. Sebbene il British Gate non abbia pubblicato i suoi 10 titoli, apprezza che ci sarà anche un’autorizzazione nella posizione del portiere, poiché questa è attualmente parte del campus Keylor Navas, Gianluego Donnarumma, Sergio Rico, Denis Franchi e Alexandre Letelier. Troppo per un posto.

Vale la pena ricordarlo Paris Saint-Germain Le firme in questo mercato sono già chiuse da Sergio Ramos, Donnarumma e Georginio WijnaldumSono tutti agenti liberi. Sebbene abbia anche pagato circa $ 6 milioni ai portoghesi Danilo Pereira E $ 70 milioni per Achraf HakimiDall’Inter.

A sua volta, il sito britannico ha chiarito che Kylian Mbappe Non è un’opzione di vendita. Nonostante l’attaccante francese sia uno dei giocatori più famosi del pianeta e debba ancora rinnovare la sua relazione che culminerà alla fine della stagione 2021/22, il consiglio di amministrazione prevede di tenerlo alla ricerca della vittoria di questa Champions League. stagione.

Nel Conferenza stampa tenutasi domenica al Camp Noue messi Ha evitato di fornire dettagli su quale sarebbe stato il suo futuro, pur riconoscendo che il club parigino potrebbe essere il suo destino: “La cosa del PSG è una possibilità, ma a questo punto non ho niente d’arrangiato con nessuno. È vero che ho ricevuto diverse chiamate, perché molti club erano interessati, ma in questo momento non è chiuso nulla”. Foto scattata con i personaggi del Paris Saint-Germain durante le loro vacanzeCrack Rosario ha dichiarato: “La foto è con i miei giocatori Il PSG è stato uno sciocco. Abbiamo già parlato di stare insieme in vacanza. Abbiamo mangiato un barbecue e condiviso un bel momento. Tutti mi dicevano di andare a Parigi, ma è stata una coincidenza. Non c’è niente di strano e non c’è niente dietro. Era una foto di un gruppo di amici che condividevano una vacanza a Ibiza”..

Intanto, nelle strade Parigi Puoi già respirare Messi mania. A spiegarlo è stato il nutrito gruppo di tifosi che domenica pomeriggio si è trasferito ai cancelli del piccolo aeroporto di Le Bourget, Si trova alla periferia della città con l’obiettivo di scortare l’arrivo del capitano della nazionale argentina. Tuttavia, Leo è ancora a Barcellona e non è stato confermato che si recherà in Francia mentre continua ad analizzare un’offerta Paris Saint-Germain.

Dal cast francese hanno capito che lo sforzo economico per finire l’assunzione di Rosario ne sarebbe valsa la pena. Lo ha stimato Virgil Cayet, delegato generale della Federazione francese delle industrie dello sport e del tempo libero (Vivas). L’attaccante può vendere “da 200 a 300.000 maglie in più”. In un’intervista all’agenzia di stampa Agenzia di stampa FranciaHa spiegato: “Può essere contraddittorio a causa della sua età (34 anni), ma Messi rappresenta il futuro del Paris Saint-Germain, economicamente e sportivamente”.

Oggi il club parigino, che si vanta di appartenere alla nuova generazione, fa parte di Le migliori 50 squadre sportive del mondoSecondo Forbes, è dietro Real Madrid, Barcellona, ​​Bayern Monaco e Manchester City, tra gli altri. Ma l’arrivo di Rosario potrebbe cambiare tutto, anche per la Lega francese, che potrebbe aumentare i diritti televisivi internazionali (circa 80 milioni di euro annui).

