Il Paris Saint-Germain si reinventa e con una squadra più mondana che vuole arrivare lontano in Champions League

Neymar se n’è andato, Messi se n’è andato, Mbappe se n’è andato. Quel tridente che ha emozionato il Paris Saint-Germain con il titolo di Champions League È scomparso oggi La squadra parigina opta per una squadra meno pretenziosama con gli stessi intenti di essere campione nel massimo campionato europeo, quale Nuovo aspetto Che può essere goduto Disney+ (Solo per il Sud America).

Immagini Getty

Il Paris Saint-Germain ha scelto di cambiare rotta e di mettere da parte il passato, quando tutto ruotava intorno ai numeri. La formula non ha funzionato. Anche i milioni spesi non rappresentavano il titolo internazionale tanto attesofino a dopo la finale dell’edizione 2019-2020, rimasta in mano al Bayern Monaco.

Dal 2011, anno in cui il Qatar Investment Fund ha acquisito il club, Sono stati investiti 2,2 miliardi di dollari. Uno spreco di denaro che non ha contribuito al raggiungimento dell’obiettivo centraleMa è stato almeno un incentivo a prendere il pieno controllo della scena francese. Era chiaro che spendere molto per le star non era sinonimo di successo.

Nonostante sia senza Messi e Neymar, La scorsa stagione è stata una corsa nel campionato francese, solo con Mbappe al timone. L’obiettivo europeo è rimasto ancora una volta nelle intenzioni, poiché la squadra ha raggiunto le semifinali, dove è toccata al Borussia Dortmund.

La stagione è iniziata alla grande per la squadra di Luis Enrique, che ha ottenuto 3 vittorie consecutive nel campionato francese. Il problema non è più lo stesso, i parigini hanno capacità sufficienti per affrontare senza problemi il campionato locale.

Il nuovo PSG si ringiovanisce in vista della Champions League

Nella formazione attuale del club Solo due calciatori hanno più di 30 anni: Capitano Marquinhoscon 30, e Danilo Pereiracon un punteggio di 31. Il resto degli elementi è al di sotto di questa fascia e con alcuni giovani giocatori di appena 18 anni, che si stanno già aggiungendo alla nazionale francese.

Tra questi numero Warren Zaire Emeryuno dei gioielli emergenti del calcio francese che è già stato preso in considerazione Didier Deschamps.

Nel mercato dei trasferimenti Ha speso 180 milioni di dollari per quattro giocatori di footballproprio per continuare la serie di giovani e talenti che continuerà a crescere in futuro. Sono arrivati Joao Neves (19), del Benfica; Il desiderio tuonò (19) dallo stadio di Rennes Willian Pacho (22) Dall’Eintracht Francoforte. Il portiere russo Matvey Safonov (25 anni) si è unito a loro per succedere a Donnarumma.

Meno stelle, più calcio?

Luis Enrique mantiene il tradizionale 4-3-3 per giocare con i parigini Marco Asensio Come il falso 9 e tante varianti, soprattutto offensive. accanto a Bradley Barkola e Ousmane Dembélé Possono ruotare spesso le loro posizioni.

Barkola in particolare occuperà una posizione di rilievo, ora senza Mbappe, e avrà opzioni offensive con presenza Randall Colo Mwani e Gonzalo Ramos

Solo all’inizio del campionato aveva tanti capocannonieri: tra questi Kang In Lee, Kolo Mwani, Barcola, Dembele, Asensio, Hakimi, Zaire Emery e Vitinha hanno condiviso i 13 gol. Che hanno segnato nelle prime 3 partite.

Joao Neves è arrivato a essere un pezzo importante e ha già 4 assist in 3 partite. A soli 19 anni, il portoghese è una risorsa che gli permette di inserirsi bene nell’attacco e di contribuire in modo efficace.

In difesa non sono stati esigenti e hanno subito solo due gol, in una linea che ha mantenuto gli stessi giocatori, ad eccezione dell’inserimento di Pacho. L’ecuadoriano si presta bene ad affiancare Marquinhos e dalla sua sinistra contribuisce all’uscita netta dalla retroguardia. Le prestazioni più vicine alla realtà si vedranno affrontando avversari del calibro di Arsenal, Atletico Madrid o Manchester City. Luis Enrique sarà all’altezza della sfida?