Il Parlamento del Vietnam continua le sessioni di interrogatorio

Sarà il ministro dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, Lu Minh Huan, a rispondere alle preoccupazioni dei parlamentari sul coordinamento nell’istituzione di meccanismi e politiche di promozione del commercio e sui negoziati per l’apertura e lo sviluppo del mercato agricolo. .

Anche in termini di soluzioni per stabilizzare il mercato, controllare le oscillazioni dei prezzi di una serie di prodotti agricoli acquatici, mangimi e materiali agricoli; Ridurre e semplificare le procedure amministrative e attirare investimenti commerciali in questo settore.

Tra le altre questioni che dovrebbero far parte della discussione, l’agenzia di stampa VNA ha fatto progressi, promuovendo l’applicazione dell’alta tecnologia nella produzione, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la garanzia dello sviluppo sostenibile.

Alla sessione di interrogatori parteciperanno, oltre al ministro dell’Agricoltura, il vicepremier Le Van Thanh ei ministri della Pianificazione e degli Investimenti; finanza; industria e commercio; Scienze e tecnologia; Risorse naturali e ambiente, ha aggiunto la stessa fonte.

In un incontro con gli agricoltori di tutto il Paese alla fine di maggio scorso, il Primo Ministro Pham Minh Chinh ha insistito sulla necessità di sviluppare un’agricoltura moderna, efficiente e sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e sostenendo lo sviluppo degli ecosistemi agricoli.

Ha inoltre esortato a migliorare la qualità dei prodotti per fornire loro un maggiore valore aggiunto e promuovere la creazione di marchi per collegarli alle catene di produzione e fornitura nazionali e internazionali.

Minh Chinh ha anche suggerito di rafforzare l’applicazione dell’e-commerce per aiutare a risolvere i problemi di accesso al mercato, vendita di prodotti e riduzione dei costi, nonché aumentare la connettività e le previsioni con l’obiettivo di poter adeguare adeguatamente la produzione agricola in ogni fase di sviluppo.

Il giorno prima, con 440 voti favorevoli su 449 deputati, il parlamento vietnamita ha approvato una risoluzione sul Programma di Vigilanza 2023, proseguendo i lavori corrispondenti al terzo mandato delle sessioni della XV legislatura, iniziati lo scorso 23 maggio.

Le deliberazioni parlamentari durano 19 giorni, durante i quali devono essere adottati cinque disegni di legge e tre progetti di risoluzione, oltre a raccogliere le opinioni dei parlamentari su altri sei progetti legislativi.

