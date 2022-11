Il parlamento vietnamita voterà sulla legge sulle radiofrequenze

Quasi all’inizio del quarto periodo regolare della quindicesima sessione della legislatura, il 20 ottobre, i deputati hanno discusso la proposta di modifica della legge sulle radiofrequenze, i cui principali contenuti riguardano la pianificazione delle bande e la concessione delle licenze per l’uso delle frequenze ..

Inoltre, sono previste sanzioni per coloro che violano la legislazione e altre questioni relative al reddito per l’uso di questi standard.

Come spiegato dal viceministro dell’Informazione e delle Comunicazioni Pham Duc Luong, le modifiche e le integrazioni proposte consentiranno di creare un ambiente abilitante volto alla mobilitazione, all’allocazione e all’uso efficiente delle radiofrequenze e delle orbite dei satelliti.

Nella stessa riunione, il presidente dell’Assemblea nazionale, Phuong Dinh Heu, ha sottolineato che le radiofrequenze sono un bene nazionale importante e sempre più prezioso, soprattutto nel contesto della Quarta Rivoluzione Industriale e dell’evoluzione dell’economia e della società digitale.

Ha spiegato che tutti i paesi attribuiscono grande importanza e rafforzano la protezione dei diritti in questo settore, quindi la gestione in questo settore deve essere rigorosa, pubblica e trasparente, al fine di massimizzarne il valore per lo sviluppo sociale ed economico, la sicurezza e la difesa e le situazioni impreviste.

Per quanto riguarda la Legge di Protezione Civile, mira a completare il passaggio normativo e creare le condizioni per una prevenzione proattiva e una risposta efficace a calamità naturali ed epidemie, oltre a garantire la sicurezza dello Stato in caso di emergenza.

Il progetto in discussione fornisce, in dettaglio all’agenzia di stampa VNA, le attività di protezione civile e i diritti e gli obblighi di agenzie, organizzazioni e individui quando partecipano all’amministrazione statale e alle risorse umane per garantire l’attuazione di questo lavoro.

In un precedente dibattito, all’inizio di questo mese, i legislatori hanno ritenuto che la suddetta legge contribuirebbe a superare le restrizioni e gli ostacoli nell’attuazione delle attività di protezione civile, pur aderendo agli attuali requisiti e compiti di costruzione e difesa della patria. .

