Birmania, capolista Serie B La loro promozione matematica in Serie A è stata garantita dopo tre anni di assenza dal massimo campionato italiano con il pareggio per 1-1 in casa del Bari questo mercoledì.

A due giornate dalla fine della stagione, il Parma ha accumulato 74 punti, sette in più del Venezia (3°). I parmigiani si garantiscono uno dei primi due posti per la promozione diretta.

Il Parma è un giocatore storico del Calcio e in passato ha avuto grandi nomi come portiere Gianluci Buffon, la francese Lilian Duram, l'argentino Hernan Crespo o il brasiliano Adriano.

Non sono mai stati campioni d'Italia, ma hanno vinto tre Coppe Italia (1992, 1999, 2002), la defunta Coppa delle Coppe (1993) e due in Coppa UEFA, il diretto predecessore dell'attuale Europa League. (1995, 1999).

Il Parma potrebbe presto essere scavalcato dal Como per il primo posto, secondo classificato, a tre punti dalla capolista.

Un terzo biglietto promozionale La Serie A verrà assegnata dopo i 'playoff' Misura sei squadre.

Al momento si conosce solo l'identità di una delle squadre retrocesse matematicamente dalla Serie A alla Serie B, la Salernitana, attuale ultima della massima divisione italiana.