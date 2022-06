Il Partito popolare basco si attiene al “Modello Guanma” per guadagnare spazio: “Più amministrazione, meno ideologia”

“Più gestione, meno ideologia”. È la chiave che si ripete più spesso tra i dirigenti del Partito popolare per spiegare l’indiscutibile vittoria di Juanma Moreno ieri. Complessi manuali di strategia politica sono finiti nella spazzatura di fronte al successo del nuovo “Baron Barons”, il cui successo si basava sulla moderazione della retorica che “qualsiasi elettore compra da te” e sulla creazione di ingranaggi. Il Consiglio andaluso ha lavorato senza essere troppo coinvolto negli ultimi anni. Il tuo modello può essere estrapolato in modo che i popolari baschi possano ottenere guadagni? «Tutto sommato no», sa delle varie fonti consultate, «ma è un’onda di cui dobbiamo approfittare».

Questa ondata è eminentemente nazionale, quindi all’interno del Partito popolare basco considerano meglio renderlo redditizio nelle elezioni generali che nelle elezioni municipali, provinciali o regionali. Carlos Iturguez ha predetto ieri sera tramite i social network che “il tempo di Pedro Sanchez è finito e il cambiamento è inarrestabile”. È stato osservato un cambiamento nel ciclo e l’amministratore delegato del partito nell’area di Euskadi ritiene che il “modello Juanma” stia aprendo le porte al ritorno dei sostenitori “delusi” che sono rimasti a casa o hanno optato per altre opzioni anni fa. “Quello che è successo si noterà perché non abitiamo sull’isola, come dicono alcuni”.

Con Ciudadanos “esausto”, i baschi populisti guardano a chi ha votato a Vox “rendendosi conto che questa opzione è inutile”, a chi limita il PSE-EE “insoddisfatto degli accordi che i socialisti fanno con i nazionalisti del partito” e l'”elettore” Il Il vagabondo “che condivide la formazione conservatrice con il Pnp” è già noto per non voler espellere Sanchez e si inclina a sinistra per paura di Beldo”. Ritengono che il vittorioso “centrodestra tranquillo” di Moreno possa essere un “colpo di energia per mobilitare il popolo”.

Dare la guida per mettere il Partito Laburista Euskadi dietro i generali è un’altra questione. Le fonti consultate hanno ammesso che “il voto per il governo spagnolo non brucia, perché lo fa ancora per altre cose”. Il modello andaluso, avallato da Feijóo, ripeterebbe l’immagine personale dell’autonomia “senza rumore” e l’impegno a “parlare di economia e salari, che è ciò che conta per la gente ora, più della Spagna”.

Come Feijóo… e Sémper



È qui che finiscono le somiglianze. Perché i famosi baschi non sono nella posizione di aspettarsi la vittoria e competere per un tabellone diverso. “In Andalusia non c’è PNV, qui dobbiamo distinguerci”. Mentre Moreno ha usato le sue prime parole dopo aver vinto le elezioni per mostrare la sua inclinazione all’andaluso e issare una bandiera regionale, le fonti si sono consultate con rammarico sul fatto che la vita normale in Euskadi sia ancora molto lontana. “Qui dobbiamo ancora combattere quelli che pensano che non siamo baschi”.

Oltre al suo “messaggio di tolleranza”, di Moreno, alcune fonti sottolineano anche che nei suoi comizi ha dato il primato al suo nome sulla sigla del Partito popolare, che in molti manifesti elettorali è stata ridotta al minimo. Una strategia che Feijóo ha già utilizzato anni fa alle elezioni regionali del 2016, e, ad esempio, Borja Sémper quando si è presentato come candidato sindaco di San Sebastian nel 2019. I settori popolari baschi, critici nei confronti della leadership, si aspettavano una crescita del partito a Euskadi nel bel mezzo di quanto accaduto in Andalusia, “ma crescerà di più contro i funzionari”.