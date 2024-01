Il partner di registrazione dell'ATV di Dayanita arriva con uno zaino dell'América Televisión e Jorge Benavides esplode: “Anch'io ero confuso”.

Il partner di registrazione dell'ATV di Dayanita arriva con uno zaino di TV América e Jorge Bevavides esplode. (Fotografia: JB sull'ATV)

Un aneddoto divertente ha segnato le registrazioni dello spettacolo “GB sull'ATV” Con arrivo Dayanita E il suo ragazzo, “Tobito”Come nuovi membri del cast per la stagione ATV 2024. L'episodio è stato videoregistrato e condiviso tic toc, Ha rivelato un momento strano che non è passato inosservato ai follower del programma. Quello che è successo?

Nel video virale puoi vedere come Jorge Benavides Porta lo zaino con il logo “Tobito”. televisione americana, Il canale in cui ha lavorato in precedenza con il suo partner, prima di unirsi a Arequipa Channel. Il leader del cast si è avvicinato al comico per chiedergli una spiegazione seria, molto fedele al suo stile.

Quando il comico si è visto smascherato ha spiegato di aver commesso un errore con la borsa, pur non avendo cattive intenzioni. Il giovane ha spiegato rispondendo a Jorge Benavides e scusandosi: “La mia borsa era scambiata, ma non era intenzionale”. Di fronte alla situazione, JB, famoso per il suo spirito caratteristico, ha risposto: “Anch'io sono confuso, quindi andate avanti”, ha detto ridendo ai suoi compagni di squadra.

Dopo la battuta divertente Jorge Benavides Ha rivelato che lo era Dayanita Che l'ha avvertita del logo sullo zaino, ribadendo l'impegno del cast nei confronti dell'ATV: “Siamo ATV qui nel cuore, 'JB su ATV' sempre”. Secondo l’artista non si era accorto che l’influencer non glielo aveva detto. “Non avevo nemmeno realizzato quella piccola cosa”, ha detto JB.

L'incidente, che ha suscitato risate e complicità tra i membri del cast, è diventato un momento indimenticabile nelle registrazioni, dimostrando il cameratismo e la buona atmosfera del team “JB on ATV”. Non c'è dubbio che sia un dettaglio che rimarrà nella memoria di chi segue il programma.

Dayanita parla della sua riunione con Jorge Benavides.

Recentemente, in una trasmissione del programma “Tutto perde” sulla Panamericana Televisión, corte villa vicencio, Il presentatore del programma “Préndete” non ha esitato ad esprimere la sua opinione su OdehE Dianita Al cast “GB sull'ATV”Con il compagno, al centro di una discussione che ha scatenato qualche polemica. In tono critico, il famoso “Metici” sottolineò la contraddizione che vedeva nella decisione Jorge Benavides A riportare la comica nel programma, ricordando i motivi della sua precedente separazione, come problemi di responsabilità e disciplina e accuse di comportamento arrogante.

“'Never Say Never' di Jorge Benavides dovrebbe essere viziato, arrogante, arrogante, mediocre, disorganizzato, irresponsabile, e l'hanno assunta di nuovo”, ha detto Kurt durante il suo discorso allo show Samuel Suarez.

Inoltre, ha messo in dubbio la decisione di JB di perdonare l'influencer, sollevando gli atteggiamenti irresponsabili che, secondo lui, hanno portato in primo luogo alla sua rottura con la troupe. “Questo sabato vedremo Dayanita faccia a faccia in Valor de la Verdura con JB, e io dico, che dire dell'irresponsabilità di Dayanita? Le volte in cui non rispondeva al telefono quando litigava con il suo partner e lasciava tutti i tecnici della produzione stare lì, è tutto”, ha detto Jorge Benavides. E perdonala…”

Kurt ha concluso il suo intervento esprimendo il suo disappunto nei confronti di Jorge Benavides, mettendo in dubbio il legame tra le sue azioni passate e la sua decisione attuale, e accennando al suo scetticismo riguardo alla durata di questo nuovo capitolo del programma. Kurt ha concluso il suo discorso dicendo: “Quanto durerà la gioia?”, dimostrando il suo disappunto nei confronti del famoso comico di ATV, e sollevando dubbi sulla continuità della grazia concessa a Dayanita.