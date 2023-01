Il passaggio di clandestini attraverso il Darien, confine tra Colombia e Panama, è cresciuto dell’85,6% nel 2022

Il governo di Panama e il National Migration Service (SNM) hanno pubblicato martedì un numero allarmante: Il passaggio di clandestini attraverso la foresta di Darien, confine naturale tra Panama e Colombia, è cresciuto dell’85,6% nel 2022, Se confrontato con l’anno precedente. Ciò significa che un totale di 248.284 migranti sono passati attraverso il confine, la stragrande maggioranza dei quali aveva come destinazione finale gli Stati Uniti.

Per paese, gli immigrati che hanno sfidato i pericoli della giungla alla ricerca del cosiddetto “sogno americano” provengono da: Venezuela – la nazionalità predominante – con una popolazione di 150.327 persone. Segue l’Ecuador, con 29.356; Haiti, con 22.435; con Cuba a 5.961 e la Colombia a 5.064.

Ma l’America Latina non è l’unica regione in cui ha avuto origine questa storica ondata migratoria: è noto che persone provenienti da 35 paesi diversi in tutto il mondo, migliaia provenienti dall’Asia e dall’Africa, attraversano vari passaggi irregolari tra la Colombia e Panama.

I dati del SNM indicano che il mese con il maggior numero di immigrati è stato registrato ad ottobre, con 59.773 ingressi.

Le autorità panamensi stimano che il flusso migratorio manterrà questo trend di crescita anche quest’anno.

Il ministro della Sicurezza panamense Juan Manuel Pino ha confermato che in questi primi giorni del 2023 “quasi 3.800 migranti” hanno attraversato la micidiale foresta di Darien.

Le nazionalità che ora stanno rimbalzando sono “Haiti, Ecuador e Brasile”, ha detto Pino, avvertendo che “logicamente” e “come è stato detto prima, l’immigrazione non si fermerà, e ancor di più quando si vedono questi cambiamenti e problemi di sicurezza, sociale, politico e di governance in alcuni Paesi del Sud”.

“Le persone migrano per natura e Panama è solo un paese di transito. Proteggeremo i nostri confini e metteremo unità del National Border Service (Synfront) in questi valichi e controlleremo tutti coloro che entrano perché Panama è l’unico paese che fa questo tipo di controllo ”, ha detto il ministro.

Secondo il governo del paese vicino, Panama ha investito almeno 50 milioni di dollari dal 2020 in varie operazioni ai suoi confini. Per raccogliere dati biometrici, assistenza sanitaria e alimentare ai migranti in transito.

Di fronte alla storica crisi migratoria del 2022, Panama è stata costretta a chiedere aiuto agli Stati Uniti e alla comunità internazionale, ea ribadire la sua richiesta di affrontare questo fenomeno da una prospettiva regionale.

compito urgente

Nello specifico, al tanto atteso vertice dei leader nordamericani, che si sta svolgendo da ieri a Città del Messico, uno dei temi urgenti che deve discutere il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador; Dagli Stati Uniti, Joe Biden e il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, hanno un rapporto con le misure che questi paesi prenderanno per affrontare l’ondata di immigrazione che sta scuotendo la regione.

Prima dell’inizio del vertice, diverse ONG hanno lanciato un appello urgente affinché la protezione dei diritti dei migranti e dei rifugiati sia una priorità al vertice dei leader nordamericani.

Amnesty International, ad esempio, ha esortato Joe Biden, Andres Manuel López Obrador e Justin Trudeau ad abbandonare le politiche di immigrazione “disumane” e sostituirle con altre conformi agli standard internazionali sui diritti umani.

“Invece di erigere barriere per le persone in movimento ed esporle a maggiori difficoltà, dovrebbero prendere provvedimenti per proteggere i loro diritti in Nord America e all’estero”, ha affermato Erika Guevara Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty International.

Organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato che le politiche di immigrazione dei tre Paesi presentano “difetti strutturali”. Attuano politiche comuni volte a scoraggiare l’immigrazione, come la militarizzazione, l’esternalizzazione dei confini, gli arresti di massa e le espulsioni sommarie.

Migranti haitiani, comprese famiglie con bambini, si preparano a imbarcarsi a Nicocle, Colombia, lunedì 13 settembre 2021. I migranti vengono traghettati a nord di Akande, vicino al confine colombiano con Panama, prima di entrare nella pericolosa foresta di Darien diretti a nord del continente. (Foto AP/Fernando Vergara) – immagine: Autorità Palestinese

Nello specifico, Amnesty International ha richiamato l’attenzione sui Protocolli di protezione dei migranti firmati da Messico e Stati Uniti, in base ai quali i migranti sono intrappolati nei campi lungo il confine, e il Titolo 42, una misura sanitaria che consente l’espulsione immediata di tali persone.

In questo senso, all’inizio di questo martedì era noto dalla Casa Bianca che I tre paesi creeranno una piattaforma virtuale per facilitare l’accesso ai percorsi legali per i migranti.

“Questo fornirà ai potenziali immigrati le informazioni di cui hanno bisogno per arrivare legalmente in Messico, Stati Uniti e Canada, riducendo la possibilità che diventino contrabbandieri”, si legge in una dichiarazione della Casa Bianca.

*Riepilogo dell’agenzia.