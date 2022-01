Il passeggino offre grande abitabilità in poco spazio

Abbiamo dato il via al 2022 e, senza il calendario, le cose sono uscite. È anche un momento di promesse, sogni e progetti da fare in ogni stagione dell’anno, come viaggiare su una tavola da surf nel Mar Cantabrico. E quale modo migliore per farlo se non in una Volkswagen California, il modello iconico in cui percorriamo i confini del mondo in vero stile hippie. Siamo andati in montagna con la versione California Beach Camper, una novità arrivata con l’aggiornamento della Volkswagen T6.1.

Finora, lo spot della Volkswagen California è stato diviso in Beach e Ocean. La prima era essenziale, con soffitto alto e riscaldamento autonomo ma poche altre cose. L’Ocean, invece, comprende una madia che comprende un lavello, una cucina con due fornelli, un frigorifero da 43 litri, e mobili per riporre i bagagli. Con l’intento di completare la propria proposta, e rimanere un top seller, la famiglia camper tedesca aggiunge la versione Medium denominata Beach Camper. Motivo per rinominare la versione di accesso al tour in spiaggia.

Il Transporter è noto per il suo design senza tempo, ma con ogni aggiornamento include alcune raffinatezze Incaravan

Lontano da quello che potremmo immaginare, il modello California Beach Tour ha un pubblico molto vasto. I vantaggi di questo veicolo sono la sua versatilità e la possibilità di aggiungere un secondo posto per essere omologato come veicolo misto fino a 7 posti. Questa configurazione rappresenta oltre il 20% della quota di mercato della spiaggia, quindi l’azienda in Spagna non può rinunciare alla sua commercializzazione. Quindi questa terza opzione è apparsa a metà dell’intero perimetro della California.

Cosa offre Beach Camper?

L’intenzione della Volkswagen con il California Beach Camper è semplice: offrire ai proprietari un abitacolo più ampio con maggiore autonomia. Pranzi e cene al ristorante possono essere una spesa significativa durante un giro su ruote, riducendo l’indipendenza degli avventurieri. la soluzione? Aggiungi un’unità pieghevole con fornello e spazio per la preparazione del cibo.

L’unità cucina pieghevole offre una certa indipendenza per la preparazione dei pasti, senza dover andare al ristorante Incaravan

Questa pratica soluzione, nascosta nella parete sinistra della California, prevede l’installazione di un impianto a gas per posizionare una bomboletta di butano direttamente sotto il mobile. Sopra questo spazio troviamo una presa da 220 e 12 volt, che è molto utile quando siamo in campeggio e si collega anche a una presa elettrica in un’area campeggio o camper.

Questo miglioramento implica l’omologazione del California Beach Camper come casa mobile. In ogni caso, dato che il suo peso non supera i 3.500 chilogrammi, i limiti di velocità sono identici ai limiti di velocità di un’autovettura: 120 km/h sulle autostrade e 90 km/h su quelle convenzionali. Dobbiamo solo tenerne conto quando assumiamo una polizza assicurativa e relativa ITV.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi rispetto all’oceano?

Il California Beach Camper ha un netto vantaggio rispetto a un oceano ben curato: lo spazio. Il mobile laterale del modello top di gamma occupa molto spazio all’esterno dell’abitacolo, limitando il sedile posteriore a due persone durante la guida e il pernottamento. Il carrello da spiaggia ha invece 3 posti per le escursioni e una superficie di 1,48 x 1,90 m per il letto inferiore.

Il portellone dà accesso a un box che può ospitare un wc chimico portatile Incaravan

Naturalmente, perdi tutto lo spazio di archiviazione supportato da Ocean Furniture. Non solo sotto il fornello e il lavello, ma anche nella parte posteriore che ospita la doccia esterna e la zona delle bombole di butano. A tua volta, hai un grande bagagliaio per organizzare le tue borse e persino aggiungere una toilette alchemica portatile per i tuoi ritiri spirituali.

Cosa c’è di nuovo in California T6.1

Approfittiamo del test California Beach Camper ai piedi dei Pirenei per dirti cosa ha da offrire l’ultimo design del T6.1. La collezione Transporter è nota per il suo design senza tempo, ma funzionerà sempre bene con accenti esotici. Un restyling, questa volta, è definito dal paraurti inferiore ridisegnato e dai fari full LED, con una striscia cromata che li collega tramite la griglia.

Il VW California Beach Camper include un razzo a 3 posti e un’unità cucina pieghevole laterale Incaravan

All’interno, l’evoluzione è stata notevole, con l’introduzione di un nuovo quadro strumenti che continua a fornire molto spazio per le cose e un’eccellente visibilità dal posto di guida. Presenta il display della strumentazione digitale e il pannello di controllo può essere da 6,5 ​​pollici con l’app App Connect integrata. Nel nostro caso abbiamo avuto il sistema di infotainment Discover Media con schermo da 8 pollici ma comunque di livello superiore, con schermo da 9,2 pollici.

Novità anche il touch screen sui sedili guidatore e passeggero. Attraverso i suoi menu possiamo gestire il soffitto dell’ascensore, con un sistema elettroidraulico di serie, riscaldamento autonomo, allarmi, luci interne e informazioni sul livellamento del carrello di notte, tra le altre cose.