Il patrimonio del marchio Samsung Electronics è aumentato di due cifre e si è classificato tra i primi cinque marchi globali per il 2022

Per due anni consecutivi, Samsung ha ottenuto una crescita a due cifre del valore del marchio.

I primi cinque in “I migliori marchi globali” 2022. Ogni anno Interbrand annuncia i primi 100 marchi mondiali e viene valutato il valore del marchio Samsung $ 87,7 miliardiche rappresenta a Crescita del 17%. Rispetto ai 74,6 miliardi di dollari del 2021, posizionando l’azienda al secondo posto Quinto posto per tre anni consecutivi.

Il risultato si basava sulla performance finanziaria ripristinata di Samsung, che ora si avvicina ai livelli pre-pandemici, e sull’aumento della domanda di memoria a causa del maggiore utilizzo dei dati. Nel 2021, Samsung ha ottenuto una crescita del valore del marchio del 20% rispetto al 2020 e continua quest’anno con una crescita a due cifre. Samsung è entrata per la prima volta nella top ten nel 2012Nono classificato, scalando ogni anno la classifica, raggiungendo il sesto posto nel 2017 e il quinto nel 2020.

“Samsung Electronics è stata in grado di ottenere una crescita a due cifre del valore del marchio per due anni consecutivi, tutto grazie al supporto dei nostri clienti globali”ha affermato YH Lee, vicepresidente esecutivo e direttore marketing di Samsung Electronics. “In cambio, l’intera azienda lavorerà come un unico team per offrire un’esperienza cliente migliore e più soddisfacente”.

Interbrand ha valutato molti fattori per costruire il valore del marchio Samsung

Alla fine del 2021, Samsung Electronics ha consolidato la sua divisione SET e ha creato la divisione Device eXperience per aumentare le sinergie tra i suoi prodotti e offrire un’esperienza cliente di livello superiore. Inoltre, Samsung ha anche lanciato il Customer Experience – Multi-Device Experience Center per migliorare l’esperienza di connettività multi-dispositivo.

Oltre a queste azioni, Samsung è stato integrato Cose intelligenti attraverso le sue categorie di prodotti, creando un ecosistema completo e un’esperienza multi-dispositivo. SmartThings consente inoltre ai consumatori di ottenere il massimo dai propri dispositivi Samsung, nonché dai prodotti di terze parti che potrebbero già possedere.

Inoltre, il Il laboratorio di nuova generazione di Samsung Per favorire conversazioni reali sulle attività della prossima generazione. Il feedback del laboratorio è stato applicato ai prodotti e alle attività di marketing.

Oltre ai prodotti innovativi basati sulle esperienze dei consumatori, anche lo sviluppo di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale (AI), il 5G, le automobili e la robotica attraverso investimenti continui ha svolto un ruolo importante nella crescita di Samsung.

Samsung ha riconosciuto gli sforzi in ogni divisione di prodotto per una migliore esperienza del cliente

cellulare

La serie Galaxy S22 si basa sulle innovazioni della fotocamera basate sul feedback dei clienti e sul lancio della campagna Nightography che promuove la leadership nella categoria dei telefoni cellulari pieghevoli

Partnership con Google e Microsoft per migliorare l’esperienza utente connessa

Rispetta il valore della sicurezza e della privacy degli utenti con Samsung Knox

Rete

Percorso di innovazione di rete leader nella virtualizzazione e nell’apertura attraverso esperienze di business su larga scala

Leader nel settore del 5G con un portafoglio 5G leader di mercato da RAN e Core agli strumenti di automazione

Trasformare l’impegno di ESG in realtà attraverso soluzioni di reti intelligenti per l’efficienza energetica

schermo visibile

Continuando a innovare i TV premium, inclusi Micro LED e Neo QLED 8K/4K

Migliora la sua gamma di prodotti in base allo stile di vita dei clienti, come The Frame e The Freestyle

Presenta nuove esperienze di gioco ai consumatori, tra cui Samsung Gaming Hub e Odyssey Ark

elettrodomestico

Espandi le categorie di prodotti su misura oltre la cucina a tutta la casa, compresi la cura del bucato, la cura dei pavimenti e la cura dell’aria.

Fornire valori di sostenibilità attraverso i suoi prodotti (raggiungendo un elevato livello di risparmio energetico per i prodotti chiave, garantendo garanzie sui compressori inverter digitali e riducendo le emissioni di microplastiche dalle lavatrici in collaborazione con Patagonia)

Crea entusiasmo tra i fan di Bespoke attraverso campagne O&O incentrate sul coinvolgimento

Semiconduttori

Investire in tecnologie e capacità di produzione di nuova generazione per garantire una fornitura stabile di applicazioni di fascia alta (creazione di una nuova linea di produzione da 17 miliardi di dollari in Texas, parco di ricerca e sviluppo da 20 miliardi di KRW a Jiehong)

Presentazione di innovazioni di semiconduttori leader del settore che migliorano le prestazioni del prodotto e l’efficienza energetica (la prima produzione di massa GAA a 3 nm del settore)

Sviluppa soluzioni di memoria innovative per affrontare la crescita esplosiva di attività ad alta intensità di dati in aree come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico (memoria CXL, HBM-PIM e SmartSSD di seconda generazione) ed espandere le partnership strategiche per affrontare le nuove sfide del settore.

Superare i limiti delle soluzioni logiche in grado di fornire esperienze utente avanzate e nuove opportunità (Exynos 5G Modem, Exynos 2200, 200MP ISOCELL HP3)

Il “I migliori marchi globali” I prodotti di Interbrand sono elencati in base alla valutazione del valore di ciascun marchio, che risulta da un’analisi completa della performance finanziaria di un’azienda, dell’impatto del marchio sugli acquisti dei clienti e della competitività del marchio.