Il patrimonio e le attrazioni del Messico hanno prevalso nelle coperte distribuite in Italia

Le coperte con motivi messicani distribuiti nei ristoranti messicani in Italia sono custodite nelle loro case dagli italiani, ha affermato martedì l’ambasciatore messicano nel paese Carlos García de Alba.

In una conferenza con giornalisti in Messico e in Italia, ha affermato che durante il blocco dovuto al Covid-19, hanno appreso che il cibo messicano è ciò che gli italiani chiedono di più a casa.

Successivamente, hanno fatto un censimento e hanno notato che c’erano 300 ristoranti messicani nel paese.

Sapevano anche che ogni giorno 60.000 italiani vanno a pranzo oa cena nei ristoranti di cucina messicana in Italia, quindi hanno visto una buona opportunità per promuovere il Messico in quel paese europeo.

“Ci rendiamo conto che stiamo perdendo 60.000 opportunità ogni giorno per informare gli italiani sulla storia, la cultura, l’architettura, il cibo, le spiagge, le città magiche del nostro meraviglioso Paese”, ha affermato l’Ambasciatore García de Alba.

Il funzionario ha spiegato di aver distribuito 150.000 centrini di carta lo scorso maggio e che si stavano preparando a stamparli e distribuirli, nell’ambito della conferenza per annunciare la presenza di Tabasco State al prossimo Eurococlate, che si svolgerà dal 14 al 23 ottobre. 350.000 in più.

Tre diverse versioni di coperte distribuite, gli italiani possono scaricare maggiori dettagli sui luoghi in Messico.

Il diplomatico ha condiviso che l’idea è stata un’iniziativa dell’ambasciata messicana in Italia e che i funzionari del turismo italiano intendono replicare l’esercizio nei ristoranti nel territorio messicano.

