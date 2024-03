Il PC ultra-piccolo di HP con 32 GB di RAM sta conquistando Miravia

Hai mai desiderato avere più spazio di archiviazione per file, foto e video? E con questo piccolo computer, quel desiderio diventa realtà. Dotato di a SSD da 512GB Potrai godere di velocità di trasferimento dati incredibilmente elevate e dell'accesso immediato ai tuoi file più importanti. Non dovrai mai più preoccuparti di rimanere senza spazio o di aspettare per sempre il caricamento delle tue app.

nel cuore Questo fantastico piccolo computer Il mago batte Intel Core i5 , un vero gioiello di ingegneria che offre prestazioni eccezionali in qualsiasi attività tu voglia svolgere. Dalla navigazione sul Web all'editing video HD, questo processore è pronto a superare le tue aspettative in ogni fase del processo.

La connettività è fondamentale nel mondo digitale di oggi e questo piccolo computer non lesina su questo aspetto. con Wifi Integrato, sarai sempre connesso a Internet, a casa, in ufficio o in viaggio. Inoltre, con le porte USB CAvrai la possibilità di connettere un'ampia gamma di dispositivi esterni in modo rapido e semplice. E l'uscita per cuffie e microfono? Perfetto per le tue conferenze online, chiamate vocali o semplicemente per goderti la tua musica preferita con la migliore qualità del suono.

Soprattutto, questa straordinaria prestazione è disponibile in un pacchetto compatto ed elegante. Con il suo design semplice e le dimensioni compatte, questo mini PC si adatta facilmente a qualsiasi scrivania, scaffale o zaino, permettendoti di portare con te la tua potenza di calcolo ovunque tu vada. Se hai bisogno di lavorare ovunque o semplicemente desideri risparmiare spazio a casa o in ufficio, questo mini computer è la scelta perfetta.

32 GB di RAM per maggiore potenza

In breve, se stai cercando un mini PC che combini potenza, prestazioni e portabilità in un unico pacchetto, non cercare oltre. Questo prodotto è la scelta perfetta per professionisti, studenti, giocatori e chiunque apprezzi la potenza di calcolo moderna. Fai clic sul pulsante Acquista e acquistalo oggi stesso! Il tuo futuro digitale ti ringrazierà.

Inoltre, ora puoi ottenere questo mini PC HP a un prezzo irresistibile 345 euroTenendo conto delle sue capacità e del fatto che il prezzo abituale è di 520 euro, fate offerta Meravià Ci offre una delle migliori opzioni ad un prezzo molto conveniente.