Il percorso dell’uragano Milton in diretta Biden insiste sulla necessità di evacuare adesso di fronte all’imminente arrivo dell’uragano: “È una questione di vita o di morte”.

Cosa significa raggiungere un 4 o 5 nella scala degli uragani?

L’intensità dell’uragano è valutata sulla scala del vento Saffir-Simpson, che la valuta da 1 a 5 in base alla velocità del vento sostenuta. In questo momento, Milton è appena sceso da 5 a 4 sulla scala. Ecco cosa potrebbe accadere in ciascuna categoria, secondo il Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti:

– Categoria 1:Il vento è in mezzo 119 e 152 chilometri orari (da 74 a 95 miglia) “Molto pericoloso e provoca alcuni danni.” Di solito non causano danni alle strutture ben costruite, ma le case e gli edifici in legno possono subire danni ai tetti. Rami degli alberi che cadono. Potrebbe verificarsi un’interruzione di corrente per diversi giorni.

– Categoria 2:Il vento è in mezzo 154 e 177 chilometri orari (da 96 a 110 miglia) sono considerate “estremamente pericolose e causano danni significativi”. Le case possono subire danni significativi ai tetti e ai rivestimenti delle pareti. Molti alberi con radici superficiali possono cadere e bloccare le strade. Ciò può causare una perdita quasi completa di energia elettrica con interruzioni che durano giorni e persino settimane.

– Categoria 3:Il vento è in mezzo 178 e 208 chilometri orari (da 111 a 129 mph) causando “danni devastanti”. Possono causare danni strutturali a case e piccoli edifici, come la perdita di tetti e timpani. Le strade sono bloccate dagli alberi caduti. Si verificano interruzioni di corrente e di altri servizi per giorni o settimane dopo un temporale.

– Categoria 4:Il vento è in mezzo 209 e 251 chilometri orari (da 130 a 156 miglia) causando “danni catastrofici”. Le case ben costruite possono subire danni significativi, con la perdita della maggior parte della struttura del tetto e/o di alcuni muri esterni. La maggior parte degli alberi sono spezzati o sradicati e i pali della luce sono caduti. Le interruzioni di corrente durano settimane o addirittura mesi. La maggior parte dell’area diventa inabitabile per settimane o mesi.

– Categoria 5: Venti sostenuti maggiori di 252 chilometri all’ora (più di 157 miglia), provocando “danni catastrofici” con il crollo totale dei tetti e dei muri di abitazioni ed edifici industriali. La completa distruzione delle abitazioni in legno avviene frequentemente. Caduta di alberi e pali elettrici e interruzioni di corrente per settimane o addirittura mesi. La maggior parte dell’area rimane inabitabile per settimane o mesi.