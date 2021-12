Il permesso dei BTS di ballare sul palco LIVE: orari, guarda online e tutti i dettagli | PTD sul palco | concerto dal vivo | burro | Kony | TDEX | Luci

BTS Il 27 e 28 novembre, ha eseguito i suoi primi due concerti dal vivo davanti agli ARMY dopo una pausa di due anni senza esibizioni pubbliche a causa delle restrizioni precedenti. COVID-19.

I giovani idoli sono pieni della loro energia contagiosa e divertente in ognuno dei loro spazi Stadio So-Fi situato a Los Angeles, California. Dopo una breve pausa, i BTS e gli ARMY si stanno preparando a incontrarsi di nuovo altre due volte prima di tornare in Corea del Sud.

In questa nota, ti diciamo tutto ciò che devi sapere I prossimi due concerti negli USA, in programma l’1 e il 2 dicembre E dopo i BTS? Allo stesso modo, condividiamo gli orari dei concerti, i controlli audio, come acquistare i biglietti per i concerti online e dove puoi guardarli online gratuitamente. Infine, una compilation dei concerti della prima e della seconda giornata.

Orari del concerto “Permesso di ballare sul palco”

Gli orari di seguito dettagliati si applicano a entrambi i giorni, mercoledì 1 dicembre e giovedì 2 dicembre. Il PTD (Permission to Dance on Stage) inizia a Los Angeles alle 19:30 (ora USA – California). Condividiamo gli orari corrispondenti per seguire il concerto online in base al tuo paese:

Messico, Costa Rica e Guatemala: 21:30

Colombia, Perù ed Ecuador: Alle 22.30

Bolivia e Venezuela: 23:30

Argentina, Brasile e Cile: 12:30

Spagna: 4:30

Corea del Sud: 12:30

Tabelle di controllo audio

I controlli audio prima del concerto durano in media 30 minuti e solo pochi eserciti possono partecipare. La solita cosa è che l’uso di macchine fotografiche e/o cellulari è vietato in questo tipo di eventi esclusivi; I militari sono stati in grado di trasmettere l’esperienza ad altri colleghi su Internet. Per questo motivo, condividiamo con te anche i programmi di sound check in modo che tu sia consapevole:

At Hora USA – Los Angeles, California, si svolge alle 17:30, due ore prima del concerto. In paesi come:

Messico, Costa Rica e Guatemala: 19:30

Colombia, Perù ed Ecuador: 20:30

Bolivia e Venezuela: 21:30

Argentina, Brasile e Cile: Alle 22.30

Spagna: 4:30

Corea del Sud: 10:30

Permesso di ballare sul palco: tutto quello che sappiamo sullo spettacolo

I BTS erano felici ed entusiasti di essere tornati sul palco e ovviamente hanno guardato di nuovo gli ARMY. Tutto quello che sappiamo sullo spettacolo lo diciamo qui. La festa inizia alle 19:30 e ha una durata stimata di due ore e mezza. Grazie alla diffusione degli ARMY, siamo riusciti a scoprire l’elenco delle canzoni che i Bangtan hanno preparato ed eseguito al concerto.

guarda | Jungkook e la storia di come è diventato un eroe dopo aver salvato una ragazza

Condividiamo con voi l’elenco dei concerti del primo e del secondo giorno:

Differenze del menu di gruppo tra il primo e il secondo giorno #PTD_ON_STAGE_LA pic.twitter.com/bEKPYQzZ5L – CONTROLLA TWEET PINNATO (themissnanette) 30 novembre 2021

Un altro punto di cui siamo a conoscenza è che HYBE e BTS hanno pensato a tutto, compresi gli ARMY che non hanno potuto assistere ai loro concerti a Los Angeles e hanno abilitato una traccia online per il concerto previsto per il 2 dicembre. In altre parole, l’ultimo spettacolo sarà faccia a faccia e verrà trasmesso anche online, quindi se non puoi assistere a uno dei quattro spettacoli o non hai un biglietto, avrai accesso a questo tipo di concerto.

Come acquistare i biglietti per i concerti dei BTS online? Quanto costano?

I biglietti per il concerto testa a testa dei BTS a Los Angeles si sono esauriti facilmente, motivo per cui molti ARMY hanno finito i biglietti per guardare Bangtan. L’alternativa è accedere online ai biglietti dei concerti del 2 dicembre, ma dove li compro? È sicuro? E, soprattutto, qual è il prezzo del biglietto?

Il costo del trasferimento online ufficiale è più basso e accessibile rispetto ai biglietti del concerto faccia a faccia. I biglietti per lo spettacolo online variano a seconda del metodo scelto:

Spettacolo limitato 4K a $ 50,30 (con abbonamento ARMY) | Prezzo normale $ 55,30

Multiview HD e visualizzazione singola sono disponibili a $ 46,10

Dove puoi acquistare i biglietti? Disponibile sul negozio weverse, che è un’app sorella della piattaforma di comunicazione ufficiale BTS (weverse). Bangtan Official Store è completamente sicuro e disponibile su Android e iOS.

BigHit lo annuncia in questo modo attraverso le reti ufficiali dei BTS, lì troverete il link diretto allo store weverse:

Non vedi l’ora di vedere il resto di Permission to Dance on Stage – L.A.? 🙌 Non vedo l’ora di rivedervi tutti presto! 🌟 In evidenza #PTD_ON_STAGE_LA: https://t.co/UrpyZYG8QM

🎫 Ottieni il tuo biglietto per la trasmissione online: https://t.co/Kq8Rcb75Ku#The_L_of_Free_Stage #BTS #BTS – BTS_official (@bts_bighit) 30 novembre 2021

Se ho già acquistato i miei biglietti, dove posso guardare il concerto online?

Dopo aver acquistato il tuo biglietto nello store ufficiale dei BTS, weverse store, devi solo registrarti nella stessa app e seguire le istruzioni seguenti:

Entra nell’applicazione https://weverse.io/

Vai alla pagina della trasmissione in diretta.

Accedi al negozio Weverse con lo stesso account che hai utilizzato per acquistare i biglietti.

Se accedi per la prima volta, dovrai inserire un nome utente da utilizzare nella chat.

Quindi fai clic sul pulsante Autentica biglietto per verificare la tua voce.

Se hai acquistato il biglietto con il test audio, fai doppio clic per convalidare la trasmissione e testare online

E pronto! Goditi la festa.

Dove posso guardare il concerto online gratuitamente?

Se in qualsiasi circostanza non riesci ad arrivare a un concerto dei BTS, alcuni ARMY di solito trasmettono i concerti in diretta e gratuitamente sulle loro reti personali, anche se è difficile trovare una trasmissione di alta qualità e completa, motivo per cui si consiglia di acquistare Biglietti.

Nel caso dei concerti online, allo stesso modo, vengono trascritti e trasmessi dai fan gratuitamente ma ci dispiace segnalare che i link sono instabili e che solitamente vengono censurati o tagliati in qualsiasi momento.

Allo stesso modo, ARMY ci racconta sempre minuto per minuto dei ragazzi principalmente attraverso le reti Twitter.

Cosa faranno i BTS dopo il concerto dei PTD a Los Angeles?

I ragazzi si sono divertiti molto a Los Angeles da quando sono arrivati ​​nella Terra delle Stelle. Nonostante ciò, sappiamo che è solo una questione di tempo per i BTS di tornare in Corea del Sud come annunciato da V in un concerto completo.

Ricordiamo anche che siamo molto vicini al compleanno di Jane, il 4 dicembre. Gli ARMY si sono posti una serie di obiettivi e hanno presentato di voler dare al giovane idolo, che sta per compiere 30 anni, l’età minima per arruolarsi nell’esercito. La scadenza per Jin è dicembre 2022.

Miglior permesso per ballare nelle fasi 1 e 2

Dopo i concerti del 28 e 29 novembre, i BTS si sono esibiti dal vivo e hanno commentato la loro esperienza di ritorno sul palco e l’incontro con gli ARMY. Ovviamente non può mancare l’assemblea del team Bangtan nei primi due spettacoli:

Ecco i momenti migliori che gli ARMY hanno condiviso dal primo e secondo giorno dei loro concerti a Los Angeles:

La danza e l’acconciatura carina di Jane:

Quest’aria dolce, gentile e calma, la migliore guarigione, la migliore felicità

Jinshim, non ho altra scelta che amare#JIN #jimin #PTD_ON_STAGE_LA

pic.twitter.com/zd4TJN7IQu – ◡̈⋆ ♡ 𝙷𝙰𝙿𝙿𝚈 𝚃𝙸𝙼𝙴 𝙹𝙸𝙽𝙲𝙷𝙸𝙼 ♡ • ᷄ʚ • ᷅ (happytimejinjim) 1 dicembre 2021

Jungkook ha notato che l’esercito fa un cuore con le dita sullo schermo e fa anche un cuore subito, è così prezioso 🥺 pic.twitter.com/nl4BFae9oy – Aggiornamenti JK | video (@jjklve_) 30 novembre 2021

La performance di Butter con Megan Thee Stallion è stata uno dei momenti salienti della seconda giornata:

Ieri sera è stato tutto grazie ai miei amici Tweet incorporato per avermi pic.twitter.com/Pcy5VclUrn – Snow Tina (hethestallion) 29 novembre 2021

Sono senza parole, Taehyungpic.twitter.com/xoSktXaEi7 – taehyung 📷 (foto taehyvng) 30 novembre 2021

Ossessionato dal modo in cui Hoseok si muove con calma, dal modo in cui si sente con se stesso 😵💫 pic.twitter.com/Rq1zqitKGE – Jhope Daily I (@jhopestudio) 30 novembre 2021