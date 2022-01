Il peruviano Pedro Aquino ha una frattura e sarà operato

La squadra messicana ha riferito, sabato, che il peruviano Pedro Aquino, centrocampista dell’Aguilas del America, ha avuto una frattura del quinto metatarso del piede destro e nei prossimi giorni sarà operato.

Nel comunicato stampa in cui annunciava l’infortunio che ha lasciato il focus della squadra peruviana alle qualificazioni ai Mondiali, l’America ha aggiunto che il periodo di recupero “sarà in base al suo sviluppo”.

Aquino è stato malato per la seconda volta con la nazionale del Perù nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022, e l’occasione precedente è stata a novembre, quando è uscito dalla panchina dopo 12 minuti della partita contro il Venezuela.

Quella sconfitta ha fatto arrabbiare il presidente sportivo degli Stati Uniti Santiago Baños, che ha accusato l’allenatore argentino Ricardo Gareca, allenatore del Perù, di essere sconsiderato per essersi opposto al Venezuela nonostante il suo disagio.

Un infortunio di novembre ha fatto perdere ad Aquino, un giocatore chiave in America sotto l’allenatore argentino Santiago Solari, i quarti di finale dell’ultimo torneo in cui gli Eagles sono stati eliminati da Pumas Onam.

Il board americano non sa per quanto tempo rimarrà senza Aquino, ma la stampa locale suggerisce che il centrocampista potrebbe essere fuori per almeno due mesi.

Solari ha importanti opzioni per sostituire i rinforzi peruviani Jonathan dos Santos o la squadra giovanile Santiago Navida.

Gli Eagles torneranno in attività a Clausura 2022 sabato prossimo, 5 febbraio, quando riceveranno St. Luis allo Stadio Azteca.

L’America occupa il quattordicesimo posto nella Clausura con un punto, per il fatto di combinare pareggio e sconfitta nelle prime due partite.

Santiago Solari sta affrontando un torneo che potrebbe determinare il futuro del suo progetto in America dalla sua eliminazione ai quarti di finale nelle prime due gare.

Lo stratega argentino deve migliorare i suoi risultati per adempiere al suo contratto con gli Eagles ed è per questo che la partecipazione di Aquino è fondamentale.