Il peso cileno guida le perdite globali a causa della volatilità

Bloomberg – Peso cileno (CLP: CUR), Giovedì si apre l’unico mercato valutario della regione andinaè sceso dell’1,2% in un contesto di ampia forza del dollaro dopo che la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde è apparsa meno contenuta del previsto.

La valuta ha guidato le perdite globali poiché ulteriori aumenti dei rendimenti dei Treasury statunitensi hanno pesato sugli asset rischiosi. Di recente, il peso cileno ha subito maggiori fluttuazioni rispetto alla maggior parte dei suoi pari.

Anche la scarsa liquidità in vista delle vacanze di Pasqua può contribuire ad esacerbare la cadutaPerché l’agenda locale in Cile è vuota.

Il peso cileno sta testando nuovamente la sua media mobile a 100 giorni, vicino a 818 per dollaro, che è l’indicatore tecnico più importante per la valuta. Spostarlo aprirebbe la strada a un calo più ampio verso il minimo storico, vicino a 876 per dollaro.

Gli investitori hanno aumentato per una settimana la volatilità implicita del peso cileno al 16%, il terzo valore più alto al mondo, dopo solo il rublo russo e il peso colombiano.

Incertezza sul processo di stesura della nuova costituzione del Paese I ripetuti tentativi di consentire ai cittadini di accedere ai propri fondi pensione stanno causando prestazioni inferiori al peso nella regione.

I mercati internazionali sono scesi dopo che Lagarde è stata meno aggressiva del previsto, mentre i rendimenti dei Treasury statunitensi hanno mostrato solidi guadagni, facendo scendere l’euro dell’1%. La Banca Centrale Europea ha rinnovato il suo impegno a completare gli acquisti di obbligazioni nel terzo trimestrema ha rifiutato di essere più preciso.

(Alcune delle informazioni provengono da commercianti di forex che hanno familiarità con le transazioni che hanno richiesto l’anonimato perché non sono autorizzati a parlare pubblicamente.).

