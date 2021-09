Il peso continua i suoi guadagni contro il dollaro prima dell’annuncio della Fed

22 settembre 2021 | 12:20

Il Il peso È aumentato rispetto al dollaro questo mercoledì, estendendo i suoi guadagni martedì, dopo che gli investitori hanno aspettato un annuncio di politica monetaria Riserva federale dagli Stati Uniti (alimentarlo).

Alle 11:20 (ora di Città del Messico), la valuta messicana è aumentata dello 0,39% rispetto al dollaro, con un tasso di cambio quotato a 20.554 unità per valuta statunitense, secondo i dati di Bloomberg.

durante le operazioni Durante la notte, il peso ha toccato un minimo di 20,0448 e un massimo di 20,1461 pesos per dollaro.

Nella vendita al dettaglio, il biglietto verde viene venduto per 20,53 pesos alle vetrine Citibanamex, 12 centesimi in meno rispetto a ieri.

L’indice del dollaro, che misura la performance della valuta rispetto a un paniere delle sei valute più scambiate, è sceso dello 0,09% attestandosi a 93,12 unità.

Il peso è aumentato di valore mercoledì dopo che gli investitori sono stati avvertiti dell’annuncio della politica monetaria da alimentarlo per essere rilasciato in seguito.

Oltre alle valute considerate rischiose, si sta riprendendo dalle perdite precedenti dopo che la società immobiliare cinese Evergrande ha annunciato mercoledì un Concordare con un creditore locale per evitare l’insolvenza sugli interessi su un’obbligazione principale.

I debiti dell’Evergrande accumulano più di 300mila milioni di dollari, oltre ai suoi problemi, è un test di grande importanza per determinare se il governo cinese interverrà per evitare effetti domino che potrebbero incidere sulla crescita del Paese e incidere sulla ripresa economica globale .

Sebbene l’annuncio abbia fornito una breve tregua, Banco Base osserva che ciò non significa che il potenziale per nuovi attacchi di avversione al rischio associati a Evergrande nei mercati dei capitali sia scomparso, poiché la società ha $ 167 milioni in impegni per pagare gli interessi. , 83 milioni a novembre e 255 milioni a dicembre.

Gli indici di Wall Street salgono con l’aumento delle azioni a causa delle preoccupazioni per l’edilizia abitativa Gruppo Evergrande caduto.

Nel mercato delle materie prime, I prezzi del petrolio sono in aumento, dopo che i dati dell’industria statunitense hanno mostrato un calo delle scorte superiore al previsto dopo il passaggio degli uragani Ida e Nicholas.