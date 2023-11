Il peso messicano raggiunge i 17 dollari…

città del Messico – Prezzo in dollari oggi Il 1° novembre ha cominciato a salire sul mercato dei cambi; Mentre il peso messicano è apparso resiliente in attesa dell’annuncio di politica monetaria da parte della Federal Reserve statunitense.

IL Valuta messicana È aumentato dello 0,14% per essere scambiato a 18,0215 dollari per dollaro (Città del Messico 5:25). Successivamente, ha esteso il suo guadagno dello 0,70% per attestarsi a 17,9110 dollari per dollaro (Città del Messico 8:17).

Finora oggi ha registrato almeno 18,0800 dollari per dollaro. Si sono già verificati cinque giorni consecutivi di apprezzamento per la moneta locale, che ha accumulato un progresso dell’1,68%.

Il peso messicano si è rafforzato nonostante il rialzo dell’indice del dollaro Dello 0,14%, arrivando a 106.802 punti (Città del Messico 8:30). Tuttavia, il paniere delle valute emergenti è in gran parte sceso, guidato dal piccione tailandese -0,79% e dalla corona ceca -0,60%.

Perché il peso messicano aumenta il 1° novembre?

Ci sono tre elementi che favoriscono il peso messicano. Da un lato, il Tesoro americano venderà strumenti a lungo termine per un valore di 112 miliardi di dollari.

“Il tasso dei titoli del Tesoro a 10 anni mostra un calo di 7 punti base al 4,86%, mentre il tasso dei titoli del Tesoro a 30 anni è sceso di 7,7 punti base al 5,01%”, ha scritto in una nota Gabriela Seller, capo economista di Banco Base. questa mattina ridurranno anche la domanda di dollaro.”

Mercoledì mattina il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 2% e la pubblicazione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti con la pubblicazione dell’indagine ADP ha aggiunto 113.000 posti di lavoro, un numero inferiore ai 115.000 previsti.

Gli operatori rimangono cauti in vista della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve e del nuovo piano di prestiti del governo americano.

Mercoledì si prevede che l’indice di riferimento statunitense rimanga invariato ai livelli più alti degli ultimi 22 anni, ma con la possibilità di aumentare a dicembre, se la crescita economica rimane stabile.

Qual è il prezzo del dollaro oggi, 1 novembre, nelle banche?

I dollari vengono venduti in Messico oggi, 1 novembre, in media a 17.889 dollari messicani per dollaro USA. Acquistare a $ 17.003 e vendere a $ 18,2033 per unità.

¿Qual è il prezzo del dollaro in Messico presso Banco Azteca?

Il prezzo del dollaro in Messico inizia oggi, 1 novembre, come segue:

Banca Azteca $ 17,99

CityPanamics $ 18,49

Panorti $ 18,30

BPVA $ 18,32

Cibanco $ 16,92

Banca scozzese $ 19

Come ha chiuso il peso messicano il 31 ottobre?

Il peso messicano ha chiuso il 31 ottobre in lieve rialzo dello 0,01%, attestandosi a 18,0483 dollari per unità. Durante la sessione, ha registrato il livello più alto a 17,9251$ e il livello più basso a 18,1127$ per dollaro.

Questa storia è stata aggiornata alle 8:34 nel titolo e in tutto il testo.