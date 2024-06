Il peso piuma sta suscitando polemiche definendosi un “supereroe” e un “salvatore” della musica regionale messicana

Foto: Edgar Negrete Lira/CUARTOSCURO.COM

peso piuma, Una delle figure più importanti di Corydos Tumbados, ha suscitato scalpore con le sue recenti dichiarazioni e ha suscitato polemiche a causa del suo atteggiamento “umile” quando si è definito il salvatore del mondo. Musica messicana regionale.

Fu in un’intervista per il programma “El Gordo y La Flaca” che il cantante si descrisse come “SupereroeChe “ha salvato la musica regionale messicana”. Queste dichiarazioni hanno scatenato un’ondata di reazioni sui social media, con i suoi follower divisi tra elogi e critiche.

Hassan Emilio Kabande Laiga, conosciuta come Peso Pluma, è riuscita a posizionarsi come una figura autoritaria nella musica messicana contemporanea. Con successi come “She Baila Sola” e la partecipazione a famosi spettacoli internazionali, la sua influenza sul settore è innegabile.

Nell’intervista Biso Bluma si definisce “una persona aperta che non ha paura di mostrarsi così com’è”. Ha sottolineato che la sua presenza è stata fondamentale per la rivitalizzazione tipo regionale, Anche paragonandosi a un supereroe.

“Penso che Peso Pluma sia il prima e il dopo di una nuova era nella musica messicana. È una specie di supereroe nella musica e nell’industria regionale messicana, che è venuto per cambiare le cose, che è venuto per salvare questo tipo di musica”. – aggiunse, definendosi assente.

I commenti del peso piuma hanno suscitato polemiche quando si è definito un “supereroe” nella regione messicana. (TikTok/isaxx251)

Le dichiarazioni non sono passate inosservate. Su piattaforme come X, TikTok e InstagramGli utenti hanno iniziato a deridere l’artista, con meme e commenti sarcastici che sono diventati rapidamente virali.

Tuttavia, c’era anche chi difendeva il testo di “La Double P”, sostenendo che la sua influenza era importante per la proiezione internazionale del genere.

I critici sottolineano che tali affermazioni minimizzano gli sforzi di altri artisti che hanno anche contribuito all’emergere dei corridos tumbados e della musica regionale in generale, evidenziandone altri come Nathaniel Cano, Junior H e Grupo Frontera.

In questo contesto, alcuni accusano Featherweight di autoglorificarsi eccessivamente e di ignorare il lavoro di squadra che ha portato il genere alla sua attuale popolarità.

Nel frattempo, i suoi fan più fedeli continuano a celebrare i suoi successi. Diventa uno degli artisti più ascoltati in streaming su piattaforme di streaming come Spotify Non è facile e la sua partecipazione a programmi internazionali continua a rafforzare la sua reputazione.

Peso piuma in “The Tonight Show”.

Giovedì 20 giugno Beso Pluma, il famoso cantante della band Corridos Tumbados, pubblicherà il suo nuovo album intitolato Uscita. Questa pubblicazione ha generato grandi aspettative dato il continuo successo dell’artista sulle piattaforme di musica digitale.

L’artista messicano, la cui carriera è cresciuta notevolmente negli ultimi anni, è stato il più visto su YouTube nel 2023 con 8,5 miliardi di visualizzazioni. Le sue canzoni “She Dances Alone” e “La Baby (Remix)” sono in cima alle playlist sulla piattaforma.

Nelle interviste, Beso Pluma ha commentato che il suo album precedente, Génesis, mostrava il suo “lato super”, mentre… Uscita Rifletterà il tuo “lato oscuro”. Questo nuovo lavoro sarà un doppio album con 24 argomenti: 16 nel primo album, incentrato sui corridos tumbados e sulla musica regionale messicana, e 8 nel secondo album, più incline al reggaeton e alla trap.

Uno dei collaboratori più importanti in Uscita Ci sono artisti come Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Music Sponges 1 E Spugna musicale 2 Nel primo album, mentre nel secondo parteciperanno loro Rich the Kid, Cardi B, Quavo, Tra le altre cose. Questo album rappresenta non solo un momento importante nell’evoluzione musicale dei Peso Pluma, ma anche nel loro tour, che porterà lo stesso nome dell’album.