Il petrolio chiude il suo quinto aumento settimanale, dopo aver raggiunto il prezzo più alto dal 2014

Bloomberg – Il petrolio ha chiuso la sua quinta settimana di guadagni tra i continui segnali di forte domanda e scarse forniture di greggio che hanno spinto i prezzi ai massimi degli ultimi sette anni.

contratti futures a new york Venerdì era inferiore, appena sopra gli 85 dollari al barile, ma è comunque in aumento dell’1,6% durante la settimana. l’olio Avvicinato $ 88 all’inizio di questa settimana al livello più alto dal 2014, poiché le tensioni geopolitiche hanno minacciato ulteriori interruzioni dell’offerta insieme a una forte domanda, nonostante la variabile omcron del coronavirus.

Con i prezzi in aumento, gran parte di Wall Street è diventata sempre più ottimista. Morgan Stanley (Perdere) con Goldman Sachs Group Inc. (P) per Petrolio previsto a $ 100 entro la fine dell’annoBanca d’America (secchio) ripetere Si aspetta che il prezzo del petrolio raggiunga i 120 dollari al barile entro l’estate. Società del gruppo cittadino (C) Avverti che mantenere una visione rialzista potrebbe essere pericoloso dopo questo trimestre.

Olio al momento giusto I futures WTI registrano il quinto aumento settimanale con variazioni percentuali settimanali del WTI Fonte: Nymex

I mercati hanno anche raccolto il quadro della forte domanda presentato da vari rapporti questa settimana. il Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE) Egli ha detto Il mercato petrolifero sembrava più teso di quanto si pensasse in precedenza, poiché la domanda si è dimostrata resiliente nonostante la rapida diffusione di Omicron. inoltre La domanda statunitense è ancora in aumentoIl volume totale dei prodotti petroliferi forniti al mercato ha raggiunto il livello più alto in questo periodo dell’anno in almeno 30 anni, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia degli Stati Uniti.

All’inizio di venerdì, i futures sono scesi di oltre il 3% con i mercati azionari e delle materie prime in generale, compreso il rame.

Rebecca Papin, chief energy trader presso CIBC Private Wealth Management, ha affermato che, sebbene le materie prime fossero molto resistenti all’inizio dell’anno a causa dei rischi di approvvigionamento e delle preoccupazioni geopolitiche, non sarebbero “rimaste completamente isolate”.

lo straordinario L’aumento dei prezzi del greggio ha spinto diversi importanti contratti futures in territorio di ipercomprato su base tecnica. I future sul Brent, sul West Texas Intermediate e sul petrolio da riscaldamento si sono tutti spostati fuori da quella regione a causa del forte calo dei prezzi all’inizio di venerdì.

i prezzi

Il West Texas Intermediate di marzo è sceso di 41 centesimi per chiudere a 85,14 dollari al barile a New York.

Il greggio Brent di marzo è sceso di 49 centesimi per attestarsi a 87,89 dollari al barile

L’aumento dei prezzi del petrolio ha anche attirato l’attenzione della Casa Bianca in quanto rappresenta un rischio politico per il presidente Joe Biden. Gli Stati Uniti d’America stanno valutando di accelerare il rilascio di riserve strategiche, Ma molti e opzioni Biden per indirizzare l’altezza Sarà limitato e forse di breve durata.

Tuttavia, l’attenzione rimane Quanta produzione può essere aumentata L’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e i suoi alleati. Lo ha detto Pavel Zavalny, presidente del Comitato per l’energia della Duma russa Il ripristino della produzione non sarà facile tra sfide tecniche e mancanza di investimenti.

Altre notizie di mercato:

Il trasporto di merci attraverso gli Stati Uniti sta diventando sempre più costoso I prezzi al dettaglio del diesel salgono a un livello elevato Sette anni. I prezzi al dettaglio del diesel sono aumentati $ 3.653 per gallone Giovedì, il livello più alto da ottobre 2014.

Sette anni. I prezzi al dettaglio del diesel sono aumentati Giovedì, il livello più alto da ottobre 2014. si prevede che Il progetto di una grande raffineria messicana costa il 40% in più Da stime precedenti e difficilmente completabile prima della scadenza del 2022 del governo.

Da stime precedenti e difficilmente completabile prima della scadenza del 2022 del governo. I commercianti di petrolio si concentrano Un possibile accordo commerciale tra la Corea del Sud e alcuni dei I principali produttori del Golfo Persico quale può Abbassamento dei prezzi del greggio in Medio Oriente nei prossimi mesi.

Con l’aiuto di Devika Krishna Kumar.

Questo articolo è stato tradotto da Mariam Salazar