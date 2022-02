Il petrolio del Texas sale del 7,5% e supera i 99 dollari

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 feb 2022 – 14:38

New York, 24 febbraio (EFE). Il prezzo del petrolio Texas Intermediate (WTI) è salito del 7,5% questo giovedì all’apertura e ha superato i 99 dollari dopo l’inizio dell’attacco russo all’Ucraina la scorsa notte.

Alle 9:05 ora locale (14:05 GMT) sul New York Mercantile Exchange (Nymex), i future sul greggio West Texas Intermediate con consegna a marzo hanno aggiunto $ 6,95 dalla chiusura precedente, attestandosi a 99,05.

Il petrolio di riferimento americano, come il petrolio europeo, è diventato più costoso in risposta all’attacco ordinato dal presidente russo Vladimir Putin all’Ucraina, poiché ha ripercussioni sul mercato energetico.

Il Texas è in aumento da diversi giorni a causa dell’escalation del conflitto, considerando che la Russia è il secondo esportatore di petrolio dopo l’Arabia Saudita, nonché il più grande produttore di gas naturale.

Le potenze occidentali hanno annunciato una serie di sanzioni che potrebbero essere dannose per l’economia russa, che dipendono in gran parte dalla vendita di materie prime, e dovrebbero aggiungere oggi nuove misure.

Il prezzo del greggio West Texas Intermediate, che si attesta su livelli mai visti dal 2014, è aumentato di oltre il 30% dall’inizio dell’anno, influenzato in gran parte dall’aumento della domanda di carburante e dalla scarsità dell’offerta.

La preoccupazione per le interruzioni di fornitura dovute al conflitto tra Russia e Ucraina ha pesato anche sui contratti future sul gas naturale, che oggi è in aumento del 6%, o sulla benzina, che è in aumento del 5,3%.

Gli analisti sottolineano che a causa dell’incertezza, i mercati delle materie prime e delle azioni rimarranno sotto il controllo della volatilità

