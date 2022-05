Il petrolio scende sotto i 100 dollari mentre l’inflazione solleva preoccupazioni economiche

Bloomberg – Il petrolio è sceso sotto i 100$, Il suo continuo calo insieme alle azioni, poiché l’accelerazione dell’inflazione negli Stati Uniti ha alimentato i timori Imporrà misure che potrebbero spingere l’economia in recessione.

Il West Texas Intermediate (WTI) è stato scambiato a partire da $ 98,86 al barile Per la prima volta da fine aprile Dopo essere sceso del 6% lunedì. Il Il dollaro è avanzato mentre le azioni sono scese Tra i timori di un inasprimento della politica monetaria e di un rallentamento economico. Intanto il presidente francese ha detto Emmanuel Macron e il primo ministro ungherese Viktor OrbanE Martedì l’Unione Europea ha discusso della sicurezza energetica L’Unione Europea sta cercando di convincere Budapest a rinunciare alla sua opposizione alle proposte di sanzioni sulle importazioni di petrolio russo.

“Il petrolio greggio potrebbe aver finalmente raggiunto il picco“, Lei disse Fouad RazakzadehAnalista di mercato per City Index e FOREX.COM. So che è una mossa coraggiosa e che la mancanza di petrolio gioca con il fuoco a causa dei rischi geopolitici. però, Il recente ritiro avrebbe dovuto innescare un altro giro di acquisti, ma non è ancora successoaggiunto, che può indicare Nuova fascia di prezzo più bassa in cui il greggio trova resistenza Come da disegni tecnici.

perdere forzaIl petrolio continua a scendere a causa delle preoccupazioni economiche che pesano sui mercati. Fonte: Nymex

Il Il mercato ha vacillato nelle ultime settimane Piace Tassi di interesse in aumento e la lotta della Cina contro il Covid-19 Affermazione minacciosa. Allo stesso tempo, ha affermato il ministro del petrolio saudita Sappi che l’intero mercato energetico è a corto di energia, Una preoccupazione che potrebbe portare a prezzi più alti. controparte di Gli Emirati Arabi Uniti hanno aggiunto che senza maggiori investimenti globali, l’OPEC+ non sarebbe in grado di garantire forniture adeguate. di petrolio quando la domanda si riprenderà completamente dalla pandemia.

Nonostante il calo del prezzo del petrolio, I prezzi al dettaglio di benzina e diesel negli Stati Uniti sono saliti a un livello record Poco prima della stagione estiva in campagna quando molti automobilisti vanno in vacanza.

i prezzi

Il greggio West Texas Intermediate per la consegna di giugno è sceso da $ 3,55 a $ 99,54 al barile alle 12:52 a New York.

Il greggio Brent di luglio è sceso di $ 3,66 a $ 102,28 al barile.

Lunedì le vendite sul mercato ampio hanno spinto il petrolio al calo più grande dalla fine di marzo. Anche i mercati delle opzioni petrolifere sono stati coinvolti nella recessione economica e Posizioni ribassiste guadagnate in aggiunta alle richieste rialziste per la prima volta dallo scoppio della guerra in Ucraina a fine febbraio.

Il L’emergere del Covid-19 in Cina ha aumentato la volatilità. I blocchi del coronavirus hanno messo a dura prova l’economia, mentre Il premier cinese Li Keqian ha avvertito di una situazione lavorativa “complessa e pericolosa”. Pechino e Shanghai hanno inasprito le restrizioni nel tentativo di contenere l’epidemia.

– Assist di Alex Longley.

Questo articolo è stato tradotto da Mariam Salazar