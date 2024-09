Il piano corse junior della Formula 1 sta per essere implementato

La Formula 1 intende resistere Gara di velocità con gli junior Dopo la fine della stagione ad Abu Dhabi, sembra che abbiano ricevuto il via libera il mese prossimo, ha appreso Motorsport.com.

L’idea di trasformare il provino post-stagionale in un’offerta da rookie è stata discussa per la prima volta dai team manager a luglio.

Questo faceva parte della discussione in Commissione F1 Sulle modalità per garantire ai giovani piloti più chilometri in prima classe, dal momento che i test che possono sostenere sono limitati

La proposta di consentire la partecipazione di conducenti sostitutivi è stata respinta e si è ritenuto che aumentare le opportunità di corsi di formazione non avrebbe apportato vantaggi significativi.

Invece è stato proposto un contratto Gara di velocità solo per principianti (Piloti che hanno partecipato a meno di due gare di Formula 1).

L’idea ha ricevuto ampi consensi e si è deciso che i direttori sportivi valutassero la questione per capire se potesse essere meglio implementata a livello organizzativo.

Ora, dopo l’ultimo incontro di… Comitato consultivo sportivo di Formula 1 Una volta valutate le implicazioni normative di tale test, la conclusione è stata che sarebbe stato realistico condurlo.

Diverse fonti di alto livello hanno ora indicato che i piani di regata si stanno muovendo nella giusta direzione e che un voto formale su di essi avrà luogo nella prossima riunione del comitato. Commissione F1 Sicuramente il 2 ottobre sarà favorevole alla sua attuazione.

Anche se alcuni dettagli più fini devono ancora essere definiti prima dell’incontro, il piano generale è per martedì dopo l’incontro Abu Dhabi GB Si tratta, oltre ai consueti test post-stagione della Pirelli, di una breve sessione di qualifiche e poi di una gara sprint con la partecipazione di 10 partenti.

L’evento verrà trasmesso in qualche modo, ma non è stato ancora stabilito esattamente dove e come. Probabilmente andrà in onda sui soliti canali.

Nelle recenti dichiarazioni, Cristiano HornerIl direttore del team Red Bull Racing ha affermato di sostenere pienamente l’idea, che ha difeso più volte nelle riunioni del comitato di Formula 1.

“È qualcosa che ho introdotto negli ultimi due round di Formula 1 perché penso che sia fantastico per i giovani piloti”, ha detto.

“Penso che il problema con alcuni test entry-level sia che sono tutti abituati a testare le auto. Non si sa mai, stai usando 50 kg, 70 kg o 30 kg di carburante, in che modalità stai guidando?” non lo so, non sai come stanno andando i tuoi concorrenti.”

“Penso che correre fuori dal campionato sarà positivo per i giovani piloti. Penso che sia una grande opportunità.”