Il pilota della Nascar salva la RNF dalla bancarotta

SL’ultimo giorno della stagione MotoGP, le squadre si stanno preparando per l’ultimo Gran Premio, a Chesti, e tra l’altro, il test è martedì, l’inizio della stagione 2024. E un gruppo, RNF, negli abissi. Tutto per Impostazioni predefinite Dallo sponsor principale e maggiore azionista, CryptoData, che da mesi non adempie ai propri obblighi.

La situazione è diventata insostenibile Razlan RazaliIl precedente proprietario, che ha venduto parte delle sue azioni e continua a gestire il gruppo, ha annunciato ieri sera su Facebook la sua partenza. “È stata una corsa incredibile, poter gestire un team MotoGP ed esserne il proprietario È stata un’opportunità unica“, esordì prima di ricordare i suoi successi, sotto i suoi ordini Fabio Quartararoche lo ha ingaggiato per passare dalla Moto2, Franco Morbidelli, Valentino Rossi, Andrea Dovizioso E adesso, Miguel Oliveira e Raúl Fernandez.

Il malese se ne andrà, ma la squadra proseguirà, senza Cryptodata, arrivata stranamente solo un anno fa per risolvere problemi economici. Arriva Tracciaun gruppo di investimento americano che possiede un marchio di lifestyle, e Squadra Nascar. Il suo proprietario è Il pilota Justin Marksche possiede un kartodromo nel suo paese.

Gli americani hanno garantito il loro investimento nella Dorna e manterranno il controllo dell’arena nonostante i tentativi dell’ultimo minuto Fahad Anche Sito Ponce Per entrare in MotoGP. Il team Moto3 da tempo voleva salire alla cilindrata massima e si è già espresso per accettarlo Posto Suzuki Quando se ne sono andati. Anche il due volte campione della 250cc ha provato questa manovra dopo la fuga del giapponese, ma la Dorna preferisce aspettare la fabbrica. Il Team Ponce ha chiuso, ma ha già fatto pubblicità alla RNF per aiutare a trovare sponsor.

Supporto da Dorna e Aprilia

Miguel Oliveira e Raul Fernandez hanno un contratto diretto con l’Aprilia Per il 2024, quindi, il loro interesse è stato minore, ma tutto ha il sostegno degli organizzatori della competizione e della Casa di Nawali, quindi rimarrà quasi lo stesso, nonostante il cambio di nome, visto che RNF erano le iniziali dei figli di Razlan.

Marx È stato pilota nella massima categoria della NASCAR dal 2013 al 2018 Ha ottenuto 12 vittorie. Ha 42 anni e presto verrà in Spagna per organizzare appieno il suo futuro.