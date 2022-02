Il piombo è una lava in Italia

AC MilanLa capolista di Serie A, di fronte alla squadra inferiore, Salernitana, In una partita che è stata formalmente data ai milanesi. Ma gli uomini erano guidati dall’italiano Stefano Pioli Non potevano passare da un saldo a due In casa con la porta aperta Napoli e Inter in primis Cattura il vantaggio.

Tuttavia, la squadra dell’Intersta si è arresa in modo netto Contro Sasuke (0-2) A San Siro. La squadra di Simon Inzaki è stata catturata Un brutto gioco Impossibile aprire il tuo account. Il tecnico italiano ha giocato per buona parte della lotta con i suoi tre predecessori, il Cile Alessio Sanchez, Argentina Lottaro Martinez E bosniaco Edin D’Souza, I solidi “Nervorti” non potevano penetrare nella sicurezza e connettersi tra loro.

Sembrava allora Divenne leader del Napoli. Ma nel calcio non devi dare niente per scontato. ‘Parthenobi’ recuperato Equilibrio negli ultimi minuti Giocatore nigeriano con un gol Vittorio Osime Non hanno valore da dare sorbosso a tavola.

Le posizioni dell’ultimo giorno vengono mantenute anche se i numeri sono stretti. AC Milan È al primo posto con 56 puntiL’Inter è seconda 54 -e una partita in meno Rispetto ai diretti rivali – e il Napoli è al terzo posto Pareggia in punti Con il gruppo intermedio.

La Juventus ultima in Champions League

La Juventus ha pareggiato 1-1 con il Torino Nel derby cittadino nel momento cruciale della stagione maschile in Algeria. La Juventus non ha avuto una buona stagione, ha bisogno di vincere per restare in Champions e compromettere il proprio posto in classifica.

Lui può Atallanda Sorpasso Turinis, ma con il cuscino di una partita da fare Fiorentina e risultati dell’arbitrato Hanno ingannato i piani dell’allenatore italiano dell’Atlanta Gian Piero Casparini.

I bergamaschi che hanno visto come il VAR ha annullato il gol contro gli ucraini Ruslan Malinowski A causa del controverso e controverso fuorigioco del suo compagno di squadra olandese Hans Hatfoyer, hanno accusato la partita di Europa League e le vittime dei colombiani. Louis Muriel e Duan Sabada Sotto attacco.

Il pareggio ha portato la Juventus al quinto posto a tre punti dall’Atlanta.

Muoiono Roma e Lazio; La Fiorentina si unisce alla lotta per l’Europa

Con la vittoria contro l’Atlanta, fiorentinoCon una partita in meno, scende completamente nella lotta per il posto che occupa in Europa League. Una Lazio che ha pareggiato contro l’Udinese.

La Roma, infatti, ha perso il settimo posto a favore di ‘Viola’. Hellas Verona Grazie all’eccezionale prestazione della squadra giovanile che ha compensato le numerose vittime della squadra guidata dal portoghese Jose Mourinho, la squadra ha quattro casi positivi di Kovit 19.

La battaglia per uscire dalla discesa

La Salernitana, il semaforo rosso della Serie A, a meno di due partite di distanza, scappa Una vittoria preziosa Per avvicinarsi alla salvezza. Genova e Venezia Hanno firmato dei tavoli che non solo gioverebbero a nessuno, ma metterebbero fuori pericolo anche il Venezia, che è anche un gioco minore. Per la sua parte, Cocleare si è unito al Napoli E ha pareggiato 22 punti con il Venezia, ma è ancora in zona rossa.

Al centro del tavolo, il Samptoria Vinto facilmente Emboli (2-0) E questo Bologna 2-1 contro lo Specia.