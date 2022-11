Il più grande aeroporto di Parigi saluta l’ospite che lo accolse 18 anni fa e ispirò “La Terminal” di Spielberg | internazionale

Era conosciuto come il “rifugiato iraniano di Rawasi” e la sua storia si è diffusa in tutto il mondo fino a diventare l’ispirazione per il film. stazione, Diretto da Steven Spielberg. Mehran Karimi Nasseriche ha vissuto per 18 anni all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, è morto sabato nel Terminal 2F nello stesso luogo.

Nasiri ha ricavato la sua casa da una panchina rossa attaccata a una finestra. Tra gli annunci di volo e l’ondeggiamento dei passeggeri, lo si vede seduto, a leggere il giornale, a fumare la pipa, a scrivere o ad ascoltare la radio. L’angolo dove trascorreva le sue giornate, nell’Edificio n. 1, aveva anche un tavolo rotondo e una sedia. Era circondato da diverse scatole di cartone con le sue cose, alcune in sacchetti di plastica su un carrello.

La particolarità della sua storia ha attirato giornalisti da tutto il mondo e lui ha risposto con calma in inglese. Hanno realizzato documentari, film e persino opere per lui. Ma la sua storia, che ha catturato anche in A.S Curriculum vitae Nel 2004, è stato ancora più tragico.

Arriva nell’area di transito dell’aeroporto, che è un’area pubblica, senza sapere che vi rimarrà per quasi due decenni a causa di una situazione di stallo legale e diplomatica. Snello e con i capelli neri, è nato nel 1945 nella città iraniana di Masjid Suleiman, in una regione produttrice di petrolio nell’ovest del Paese, secondo i suoi documenti di asilo. Ma ha detto più volte che viene dalla Florida. E altri dalla Svezia, secondo il quotidiano francese Pubblicazione in Profilo 2004. La storia esatta della sua vita è cambiata con il passare degli anni. D’altra parte, la sua casa è rimasta intatta.

Il Nazareno che si faceva chiamare Signor Alfredo, Ha vissuto in aeroporto dal 1988 al 2006, prima per mancanza di documenti, poi per la sua presunta decisione. Alcuni dicono che sia caduto vittima di un complesso sistema legale. Altri hanno detto che era responsabile del proprio destino. Secondo molteplici articoli pubblicati sui giornali locali e internazionaleHa lasciato l’Iran per studiare nel Regno Unito negli anni ’70 dopo la morte del padre. Sua madre era un’infermiera britannica che ha cercato di trovare durante il suo viaggio.

Ha detto che quando è tornato nel suo paese, le autorità lo hanno imprigionato per aver protestato contro Shah Mohammad Reza Pahlavi e lo hanno espulso senza passaporto. Gli anni successivi lo hanno portato in diversi paesi fino a quando non gli è stato finalmente concesso lo status di rifugiato in Belgio. Ma poi ha perso – o restituito, secondo altre versioni – documenti preziosi.

Poi finisce bloccato all’aeroporto di Parigi, dove crea una rete di collusione tra i lavoratori. “L’ho incontrato circa 30 anni fa. Era così ben adattato al posto, tutti lo tolleravano, e a volte abbiamo parlato per cinque minuti con lui”, ha detto Annick Bricoux, un agente di scalo Air France di 62 anni che ha lavorato come un addetto all’aeroporto, EL PAÍS.

“l’uomo dal nulla”

Nel 1990 Nasseri dichiarò in televisione: “Ottenere la cittadinanza senza essere riconosciuti dal proprio Paese è molto doloroso”, secondo un gruppo di servizi televisivi di Istituto nazionale francese dell’audiovisivo (INA). Ha aggiunto che “appartenere a una nazione è avere una ragione di vita, appartenere a una comunità, a una comunità”.

Mehran Karimi Nasseri si fa radere i capelli la mattina presto al Terminal 1 dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi nell’agosto 2004. Stéphane de Saccotin (AFP)

Due anni dopo, era ancora lì. Faceva parte del luogo. In quel momento, ha ricordato la sua difficile situazione, che lo rendeva “costantemente teso”.

Naseri ha mangiato in un McDonald’s sul posto, ha usato i bagni per pulirsi e si è rasato i capelli. Il dottor Philippe Bargoyne, allora capo del servizio di emergenza dell’aeroporto, ha monitorato la sua salute. “Alfred era il ragazzo che veniva fuori dal nulla. Quindi dovevamo trovare qualcosa per lui, dovevamo dargli un’identità. Non era né vivo né morto… era assente.”

Era accompagnato anche da un avvocato francese, Christian Bourgui, che cercò disperatamente di ricostruire la sua carriera per poter ottenere nuovamente i documenti. Quando finalmente li ricevette nel 1999È già troppo tardi. Nasseri ha esitato, non sapendo se lasciare l’aeroporto e presumibilmente rifiutandosi di firmarlo. Rimase in aeroporto molti altri anni, fino a quando fu ricoverato in ospedale nel 2006.

Successivamente, ha vissuto in un centro di accoglienza a Parigi. Ma nel settembre 2022 era tornato in aeroporto, secondo AFP e diversi dipendenti della struttura. Al Terminal 2F quasi tutti ne hanno sentito parlare. Alcuni lo conoscevano nei suoi ultimi giorni.

“Ricordo che abbiamo pensato con la Croce Rossa a cosa avremmo potuto fare. L’idea era di trovargli un posto in una casa di cura, ma sembrava non volerlo”, dice un impiegato del servizio religioso nell’Edificio 2F, che preferisce da non nominare. Al-Nasiri, secondo il suo racconto, era in uno stato molto delicato. Riesco a malapena a parlare.

L’agente di sicurezza che lo ha curato nelle ultime settimane è d’accordo. “Non è nemmeno tornato a salutare, i piedi erano talmente gonfi che non gli chiudevano le scarpe. Abbiamo visto che era nel tratto finale”, conferma a condizione di anonimato.

Dopo la sua morte sabato, il personale dell’aeroporto ha ricevuto un’e-mail che annunciava la sua morte. La lettera ricordava loro la loro storia, e il testo era accompagnato da una foto del film di Spielberg, con una foto dell’attore Tom Hanks.

Al piano terra dell’edificio circonda ancora un banco a quattro posti. Niente fiori o foto. La sua presenza mediatica svanì. Anche oggi.

