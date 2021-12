Il più grande sindacato italiano EFE chiede uno sciopero generale contro i bilanci

I sindacati chiedono da tempo una riforma strutturale delle pensioni, e garantiscono che i giovani e gli altri gruppi con contratti a rischio riceveranno una pensione dignitosa a fine carriera, poiché il calcolo della pensione a cui hanno diritto in Italia è strettamente collegato. Come in Spagna, non per i contributi versati durante l’intera vita lavorativa e per la retribuzione degli ultimi periodi di contribuzione.

Ma entro il 2022, il governo Draghi imporrà un sistema chiamato “Fee 102”, che consentirà ai pensionati di 64 anni e contributi a 38 anni, e ha invitato gli agenti della comunità a negoziare un modo per presentare domanda per il 2023.

La portata dell’Irpef tagliata dalle attuali cinque rate a quattro, soprattutto per i redditi medio-alti, non è minimamente vantaggiosa, domanda che non convince i sindacati. Maggiore è il reddito, maggiore è la ricchezza.

Avviso legale:

Vorrei ricordarti che i dati su questo sito Web non sono in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi forex non sono forniti dalle borse ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero differire dal prezzo di mercato effettivo, ad es. Pertanto Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite aziendali sostenute dall’utente per l’utilizzo di questi dati.

Fusion Media O chiunque sia associato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni derivanti dall’affidamento alle informazioni contenute in questo sito Web, inclusi dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto / vendita. Essere pienamente informati sui rischi e sui costi associati al trading sui mercati finanziari, che è una delle forme di investimento potenzialmente più rischiose.