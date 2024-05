Il podologo del Real Madrid chiede di evitare queste scarpe mentre si cammina

Camminare a piedi nudi D’estate, il mare, può essere un’esperienza molto gratificante e benefica per la salute. Sì, da allora Rafforzare i muscoli e le articolazioni per stimolare i sensi e ridurre lo stress. E non solo: molte persone approfittano del periodo estivo per fare questo Indossa infradito o sandali e lascia che i tuoi piedi si godano l’aria fresca.

Ma, Devi conoscere le conseguenze dell’esporsi ad esso per la tua sicurezza.Anche se lo sono Abitudini Molto comune nella società spagnola. O almeno così ha avvertito in un’intervista il podologo Victor Alfaro ‘Oggetto stringa‘.

“È il fattore esterno che causa maggiormente danni al piede.”

Secondo lui la cosa più importante sono delle buone scarpe: “È il fattore esterno che danneggia di più il piede. È molto importante trovarlo La tua ultima scarpaPerché altrimenti Ti complicherà la vita. Perché l’unica cosa è quella scarpatra, seppure a malincuore, e qualcosa di completamente diverso da una scarpa o da una sneaker Stai tranquillo o non causare danni“.

SU comfort O non di una scarpa o di un’altra, Direttore Generale di Podoactiva e podologo della prima squadra di Calcio del Real Madrid E il Comitato Olimpico spagnolo ha voluto sottolineare proprio le solette utente In questa stagione dalla popolazione più giovane. E non del tutto in positivo.

Effetti negativi

“Le scarpe basse sono buone per evitare che si prendano i funghi in piscina, così non ti infetti e così non ti bruci con la sabbia, ma Non è fatto affatto per camminare“, e si è scoperto. Cioè, il podologo ha confermato che non era progettato per questo scopo.

Interpretazione? È ovvio: quando vedi qualcuno che indossa un infradito laterale, noti che quando ha i piedi per aria, dovresti Crea un artiglio con le dita in modo che non si perda. Questo artiglio costante genera molta tensione nella fascia e crea una scarpa molto instabile.

L’unica soluzione

La soluzione, senza dubbio, è camminare completamente scalzi oppure indossare sandali che contengano qualcosa che sostenga leggermente il tallone, anche se si tratta di una scarpa. Strisce. “Sì, per evitare quel continuo artiglio con le dita Non è ben progettato per camminare“, ha concluso lo specialista.

Acquista le scarpe giuste per la persona, Alvaro consigliava di farlo nel pomeriggio Perché “il piede si è gonfiato”. Al contrario, al mattino, il piede è di più”.raccolto“Questa scarpa potrebbe andare bene a prima vista.

