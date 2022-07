Il Portogallo terrà la 5a Fiera Nazionale dei Trasporti a luglio

Questo evento è riservato esclusivamente al settore del trasporto merci su strada e cercherà di promuovere incontri tra professionisti del settore.

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19, dal 1 al 3 luglio, Padiglione Expocentro a Pombal, PortogalloQuinta Mostra Nazionale dei Trasporti.

Questo evento è organizzato dalla National Association of Public Road Cargo Companies in Portogallo, Antram Destinato esclusivamente al settore del trasporto merci su stradaCercheremo di promuovere l’incontro tra professionisti del settore e di presentare gli ultimi sviluppi in questo settore.

Si rivolge a imprenditori, conducenti, fornitori e clienti finali, tra gli altri attori del settore, Avrà un’area espositivaE diverse mostre di veicoli e persino una rassegna di camion.

Molte aziende sono attese nel settore aftermarket, Fornitori di flotte di veicoli pesanti E aziende impegnate in attività di manutenzione e riparazione di autocarri in Portogallo.