Il poster del volume 2 di Stranger Things 4 mette Vecna ​​contro Eleven ed è fantastico

dopo, dopo Conquista tutti con il primo lotto di episodi Netflix Si sta già preparando per quello che sarà il risultato del suo enorme successo. Cose strane Arriva alla sua quarta stagione, con un secondo volume Che promette di essere il culmine E davvero impressionante. Mentre la produzione dei fratelli Dover battere i record E gli attori avanzano potenziale macellaio Nella battaglia finale contro vicino di casaE il Il gigante dello streaming ci presenta lo splendido poster finale che contrappone il suddetto cattivo del mondo di Revs contro undici (undici) in questa battaglia tanto attesa.

Il duello finale tra Once e Vecna ​​è il fulcro della nuova locandina di Cose strane

Anche se possiamo già percepirlo dal trailerIl poster ufficiale distribuito da Netflix Spagna anticipa l’incontro faccia a faccia che molti fan si aspettavano. vicino di casanoto anche come il primo paziente del dottor Brenner, è lui stesso Henry Creel (figlio di Victor Creel)Battle of Eleven in quello che dovrebbe essere il pruriginoso finale di stagione. Essere la battaglia che ci aiuta a chiarire il destino di Hawkins?

I Dover Brothers hanno affermato che questo volume 2, pur avendo solo due episodi, avrebbe una qualità cinematografica degna del massimo. i film. “C’è un segmento di un’ora nell’ultimo episodio in cui non ci sono pause. È la cosa più difficile che abbiamo mai provato a fare, è tutta la tensione e il terrore, con una lunga durata anche per il film”. l’offerta. Cose strane In questi episodi finali che debutteranno il 1° luglio, avremo ancora una volta Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e Winona Ryder, oltre a Sadie Cena, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Shabb, Charlie Heaton e Natalia Eyre. Joe Kerry e Maya Hawke.

Stranger Things 4 Volume 2 Uscirà venerdì prossimo, 1 luglio 2022. È una delle grandi anteprime Luglio è ricco di novità su Netflix.